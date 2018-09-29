Facebook нашла уязвимость в системе безопасности

Компания Facebook сообщила об обнаружении проблемы в системе безопасности, которая затронула почти 50 миллионов пользователей социальной сети, передает РИА Новости.

"Во вторник 25 сентября наша команда инженеров обнаружила проблему безопасности, затронувшую почти 50 миллионов аккаунтов", — сообщается в заявлении вице-президента по управлению продуктом Гая Розена (Guy Rosen).

Как отмечается в заявлении, злоумышленники воспользовались уязвимостью в коде Facebook, что повлияло на функцию "Просмотр моего профиля". "Это позволило им украсть маркеры доступа, которые они потом использовали для получения контроля над аккаунтами людей", — сообщается в заявлении.

Сообщается, что маркеры доступа позволяют пользователям оставаться авторизованными в Facebook так, чтобы не было необходимости вводить пароль каждый раз при использовании соцсети.

Компания заявила, что уже "ликвидировала уязвимость и сообщила (об инциденте — ред.) правоохранительным органам", "заново настроила маркеры доступа 50 миллионов пользователей, аккаунты которых оказались затронуты". Также компания в качестве меры предосторожности решила перенастроить маркеры доступа еще 40 миллионов пользователей.

"В результате около 90 миллионов человек будут вынуждены снова авторизоваться в Facebook или в других приложениях, в которых используется логин Facebook", — отмечается в заявлении компании. Функция "Просмотр моего профиля" временно отключена для проверки безопасности.

Как Розен отмечает в заявлении, пока неизвестно, к какой информации злоумышленники получили доступ, и была ли она использована не по назначению. Также пока неясно, кто стоит за атаками.

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