В Нахчыване введена в эксплуатацию система контроля эфирного пространства

1 октября 2018 19:20 (UTC+04:00)

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