Филиал Ailə TV в Хырдалане переехал на новый адрес (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Новый адрес филиала Ailə TV в городе Хырдалан расположен на проспекте Гейдара Алиева, 31 (Kral ЖСК). Как говорится в сообщении кабельного телевидения, распространенном во вторник, еще шесть филиалов оператора телевизионных услуг Ailə TV и интернет-провайдера Ailə NET расположены в разных районах города Баку, а в городе Гянджа компания представлена одним филиалом.

В связи с обновлением филиала в Хырдалане Ailə TV объявила об эксклюзивной акции для жителей Апшеронского района. Так, каждый новый абонент кабельного телевидения Ailə TV в Хырдалане получит месяц бесплатной подписки. Акция в силе до конца октября.

Более подробную информацию можно получить на сайте aile.tv или, позвонив в центр поддержки абонентов: 012 920.

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