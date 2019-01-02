Туристы смогут воспользоваться интерактивной картой Бакинского метрополитена

БАКУ /Trend/ - В начале 2019 года пользователям Android устройств будет доступна интерактивная карта Бакинского метрополитена, сказал Trend руководитель проекта Шамхал Байрамов.

По словам Байрамова, дистрибутив в первую очередь ориентирован на гостей столицы и туристов.

"Интерфейс будет выполнен на русском, азербайджанском и английском языке. Пользователи мобильного приложения, смогут выбирать оптимальный маршрут, указав место посадки и конечный пункт. Можно будет получить информацию о времени прибытия поезда и протяженности пути. Параллельно на карте будут также отражаться альтернативные маршруты наземного транспорта", - сказал Байрамов.

В настоящее время, по словам Байрамова, также ведутся работы над усовершенствованием онлайн путеводителя BakuBus. Дистрибутив является онлайн-гидом, позволяющим отслеживать в режиме реального времени передвижение автобусов по маршруту на карте Баку.

Пользователи данного приложения могут планировать поездки, выбрать автобусный маршрут и получить информацию о том, какой автобус следует по указанному маршруту.

"В начале следующего года дистрибутив будет дополнен новыми функциями. Например, можно будет получить информацию о расстоянии между автобусной остановкой и прибывающим автобусом. Также можно будет прокладывать оптимальный маршрут, указав место посадки и конечный пункт", - сказал Байрамов.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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