Azercell начинает розничные продажи мобильных номеров в рамках новой кампании

3 января 2019 18:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ООО «Azercell Telecom», стремясь облегчить жизнь пользователей посредством телекоммуникаций и новых решений, радует абонентов новой кампанией, сообщает в четверг Trend со ссылкой на компанию.

C этой целью Azercell начинает розничные продажи мобильных номеров в рамках кампании «Миллион-миллион номеров». Данная кампания позволит абонентам приобрести желаемый номер посредством сайта www.mysim.az. Так, с помощью этого сайта, абонент вводит желаемый номер в поле поиска, а система, в свою очередь, определяет, доступен ли номер к продаже. В случае положительного ответа, абонент будет направлен в любой официальный пункт продаж Azercell.

Посредством этой кампании, продажи через сайт обеспечивают удобство абонентов, предлагают больший выбор и доступную цену для приобретения желаемого номера. Абоненты имеют возможность получить информацию о наличии в продаже желаемой комбинации или похожих вариантов номеров и приобрести соответствующий номер в ближайшем официальном пункте продаж Azercell.

Azercell, являясь лидером на телекоммуникационном рынке Азербайджана, и впредь продолжит радовать своих абонентов уникальными услугами и выгодными кампаниями.

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