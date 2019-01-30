На процессинговый центр Azericard совершают тысячи кибератак в месяц

30 января 2019 12:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ежемесячно на процессинговый центр Azericard осуществляются тысячи кибератак. Об этом, как сообщает в среду Trend сказал журналистам заместитель генерального директора процессингового центра Закир Ахмедов.

В связи с этим, Azericard застраховала свои риски, выбрав две крупные страховые компании PASHA Insurance и Ateshgah Insurance.

По словам Ахмедова, в качестве перестраховочной компании выбрана компания из Великобритании.

"В среднем в месяц фиксируются тысячи кибератак. Причем, атаки осуществляют как за пределами, так и внутри страны",- сказал Ахмедов.

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