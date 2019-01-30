Азербайджан участвует в работе четвертого заседания рабочей группы по ИКТ тюркоязычных стран

БАКУ /Trend/ - В Алма-Ате проходит четвертое заседание стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных стран по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), сказал Trend в среду источник на IT-рынке Азербайджана.

По словам собеседника агентства, Азербайджан в работе заседания представлен делегацией министерства транспорта, связи и высоких технологий.

«В повестку дня заседания внесены вопросы сотрудничества сторон в сфере «электронного правительства», кибербезопасности, вопросы взаимопризнания электронной подписи между странами участницами заседания. Также рассматриваются перспективы сотрудничества сторон, в рамках инициированного Азербайджаном проекта строительства кабельной магистрали TASIM», - сказал источник.

Технические работы по взаимному признанию е-подписи в настоящее время ведутся между Азербайджаном и Турцией. Данный проект предусматривается реализовать в текущем году.

Взаимопризнание е-подписи между странами упростит предпринимателям процедуру оформления грузов при пересечении границ, что является важным с точки зрения развития международных торговых отношений и выхода на глобальный рынок.

Решение о создании рабочей группы по ИКТ было принято в ходе прошедшего в сентябре 2015 года в Астане заседании Совета сотрудничества тюркоязычных стран. Первое заседание стран-членов Совета прошло в ноябре 2016 года в Баку.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.