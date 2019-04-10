Сколько вложили банки Азербайджана в свою IT-структуру?

10 апреля 2019 10:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В период с 2013 по 2017 годы банки Азербайджана вложили в свою IT-структуру около 230 миллионов долларов, сообщает Trend в среду со ссылкой на издание Market Analysis Azerbaijan 2019.

В издании говорится, что половина этих инвестиций приходится на программное обеспечение.

«Ожидается, что банки, компании и государственные органы в последующие годы вложат в инновационные способы оплаты больше инвестиций, чем когда-либо», - отмечается в Market Analysis Azerbaijan 2019.

Также отмечается, что к 2020 году планируется сократить долю наличных расчетов в Азербайджане с 74 процентов до 40 процентов.

Как передает издание, по ожиданиям, безналичные расчеты будут расти на семь процентов ежегодно.

Азербайджанские банки и кредитные организации вложат в свою IT-структуру значительные инвестиции, говорится в издании.

Напомним, что в сентябре 2018 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил государственную программу по расширению цифровых платежей в 2018-2020 годах, в соответствии с которой в 2021 году ежегодный объем безналичных расчетов в Азербайджане достигнет примерно 17 миллиардов манатов.

Для ускорения применения государственной программы были определены три основополагающих условия и конкретные цели по каждому из них. Создание более благоприятной среды предусматривает не только запрещающие нормы регулирования, но и применение специальных механизмов поощрения.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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