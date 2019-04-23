Глобальный процесс цифровизации и возможности для Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Мир с большой скоростью оцифровывается. Различные страны мира разрабатывают и внедряют программы для более быстрой интеграции процесса цифровизации в социальную и экономическую жизнь, крупные корпорации обрабатывают большие объемы данных посредством высоких технологий, чтобы не отставать от конкуренции, а граждане с каждым днем все больше и больше используют цифровые технологии в повседневной жизни.

В настоящее время быстрый рост числа мобильных устройств, преодоление социальными медиа всех границ и превращение их в часть нашей повседневной жизни, хранение данных уже не на привычных физических устройствах, а на облачных (Cloud) технологиях, а также непрерывный рост количества Дата-центров – все это показатель быстрой реализации процессов цифровизации.

Цифровизация приводит к росту мировой экономики. По оценкам авторитетной консалтинговой компании "McKinsey Global Institute", цифровизация и использование новейших цифровых технологий до 2025 года приведут к росту Валового внутреннего продукта (ВВП) в мире на уровне 3-6 трлн. долларов США. По прогнозам компании, этому росту способствует развитие 12 видов высоких технологий (мобильный интернет, передовая роботизация, облачные технологии, возобновляемая энергия, Интернет вещей (IoT) и т.д.).

По экспертным оценкам, европейский рынок цифровой трансформации в 2018 году вырос до 256 миллиардов долларов США. На данный момент, Европейский регион занимает третье место по закупкам технологий трансформации после США и Китая. По данным "IDC" (International Data Corporation) и "Citrix" (компания, специализирующаяся в области компьютерных сетей, облачных вычислений (англ. Cloud computing) и программных решений для виртуализации), в настоящее время крупные компании по всему миру осознают реалии по цифровизации, ориентируются на облачные технологии, идут на цифровую трансформацию или модернизацию своей сетевой инфраструктуры.

Организации "IDC" и "Seagate" (американская технологическая компания) отмечают, что в настоящее время в результате цифровизации и создания цифрового контента объем данных, собранных на базах, периферийных устройствах и устройствах конечных пользователей (глобальная сфера данных), стремительно увеличивается. В 2018 году объем глобальной сферы данных составил 33 зеттабайта, а до 2025 года ожидается, что это обьем увеличится до 175 зеттабайт (пятикратный рост). В настоящее время самый быстрый ежегодный рост в глобальной сфере данных приходится на Китай (Китай также считается самой быстро развивающейся страной по внедрению облачных решений), на втором месте - Азиатско-Тихоокеанский регион (не включая Китай), а затем на Европу, Ближний Восток и Африку. США - страна, где находится штаб-квартира лидеров индустрии облачных технологий, и она традиционно занимает ключевое место по хранению данных в облачных системах.

Различные страны внедряют различные инициативы по цифровизации

Цифровизация, создание цифровой экономики открывают важные возможности для потребителей, государства и общества в целом. Среди ведущих стран по внедрению цифровой экономики в мире можно отметить Сингапур, Китай, Южную Корею, Новую Зеландию и Данию. Эти страны реализовали важные инициативы в области цифровизации и внедрения высоких технологий. Например, Сингапур в 2014 году выдвинул свою концепцию “Smart Nation " и пригласил бизнес и экспертное сообщество к реализации этой концепции. Концепция "Smart Nation" — инициатива государства по повышению качества жизни посредством внедрения цифровых технологий в повседневную жизнь граждан. Для реализации этой концепции государство реализовало различные инициативы. В процессе приняли участие не только крупные компании, но и малый и средний бизнес.

В своей программе “Интернет плюс” по построению цифровой экономики Китай интегрирует традиционную промышленность с цифровой промышленностью, Канада создает ИКТ-хаб в Торонто, Сингапур строит “Умную экономику”, основанную на информационных и коммуникационных технологиях (ИКТ). Южная Корея фокусирует внимание на развитии человеческого капитала, распространении предпринимательства и ИКТ-достижений в программе “Креативная экономика”, а Дания – на внедрении цифровых технологий в государственном секторе.

Цифровизация, построение цифровой экономики в настоящее время являются основным направлением развития как для развитых, так и для развивающихся стран.

Процессы цифровизации в условиях глобализации открывают широкие возможности, в том числе и для Азербайджана. В условиях Индустрии 4.0 (Четвертая промышленная революция) Азербайджан сможет более интенсивно развиваться, используя свое выгодное географическое положение (Региональный Энергетический Центр, Центр транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг), богатые природные и человеческие ресурсы, а также внедрять в стране новые мировые тенденции в сфере ИКТ. Цифровизация и построение цифровой экономики могут открыть новое окно для устойчивого развития страны.

Имеются важные возможности для цифровизации Азербайджана

Цифровизация в Азербайджане в условиях "Индустрии 4.0" включает в себя строительство новой инфраструктуры в сфере ИКТ, модернизацию существующей инфраструктуры, внедрение новых технологий.

Отметим, что основной базой для цифровизации и создания цифровой экономики также является развитие информационных и коммуникационных технологий. Основу развитой ИКТ-инфраструктуры составляет широкополосный доступ в Интернет. А широкополосный доступ, как правило, обеспечивается посредством FTTx (англ. Fiber to the x — оптическое волокно до точки X), 4G (в будущем 5G) и спутниковой связи.

В последние годы со стороны как государственного, так и частного секторов предприняты важные шаги для развития ИКТ-сектора в Азербайджане. Главой государства Азербайджанской Республики, господином Ильхамом Алиевым приняты важные государственные программы, распоряжения, направленные на устойчивое развитие данного сектора.

Весьма похвально, что в настоящее время частный сектор также выдвигает важные инициативы по созданию в стране цифровой базовой инфраструктуры, устойчивому развитию ИКТ-сектора. Одна из последних таких инициатив - программа “Azerbaijan Digital Hub”, которая превратит Азербайджан в Цифровой Центр Региона (Digital Hub) наряду с тем, что Азербайджан является Энергетическим и Транспортным центром региона. Программа “Digital Hub”, реализуемая в настоящее время магистральным интернет-провайдером "AzerTelecom", являющимся дочерней компанией Bakcell - первого оператора мобильной связи в Азербайджане в целях трансформации страны в Региональный Цифровой Центр не только предполагает строительство новой магистральной инфраструктуры в телекоммуникационном секторе, но и внесение вклада в процесс цифровизации Азербайджана.

Претворение в жизнь программы "Digital Hub" охватывает трансформацию Азербайджана в Региональный Цифровой Центр для Кавказа, стран СНГ, Средней и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов, и добавит Баку на в мировую Интернет карту как новый Центр Обмена Интернет-Трафиком наряду с такими городами, как Лондон, Франкфурт, София, Стамбул, Москва, Амстердам и Дубай. Программа “Digital Hub” создаст условия для привлечение мировых цифровых брендов (Apple, Google, Amazon, Alibaba, Facebook, Netflix, Tencent и т.д.) в Азербайджан, приведет как к созданию и внедрению в стране различных цифровых услуг и решений, так и к успешному экспорту этих услуг в соседние регионы под брендом "Made in Azerbaijan". Программа, в то же время сделает возможным внедрение в стране централизованной технологии блокчейн и использование этой платформы в различных областях.

Программа “Digital Hub”, реализуемая компанией "AzerTelecom", приведет к росту ВВП страны при помощи цифровизации экономики, включая строительство магистральной волоконно-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря (с целью строительства магистральной кабельной линии, по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан-Казахстан, между Азербайджаном и Казахстаном уже подписано межгосударственное соглашение), создание коридора “Цифровой Шелковый Путь” между Европой и Азией, объединения магистральных инфраструктурных сетей соседних стран именно в Азербайджане, и создания новой телекоммуникационной и цифровой архитектуры в целом.

В то же время, цифровизация Азербайджана программой “Digital Hub” внесет вклад в ее участие в глобальной программе Китая - проекте “One Belt, One Road Initiative”, обеспечит превращение Азербайджана в телекоммуникационный коридор между Европой и Азией (Цифровой Шелковый Путь) в рамках проекта.

Следует особо отметить, что реализация программы “Digital Hub” без привлечения государственных инвестиций приведет к созданию новых возможностей для развития экономики страны, развитию не-нефтяного сектора, созданию новых рабочих мест (одно новое рабочее место в цифровой сфере приводит к созданию 3-4 новых рабочих мест в других связанных секторах экономики), предотвращению какой-либо “утечки мозгов” в сфере ИКТ за рубеж, развитию различных электронных услуг и обеспечению кибербезопасности страны, построению цифровой инфраструктуры, а также позволит Азербайджану занимать более высокие позиции в международных рейтингах.

Фуад Аллахвердиев, генеральный директор ООО "AzerTelecom”,

Автор и руководитель программы "Azerbaijan Digital Hub”

Об авторе: Фуад Аллахвердиев имеет более чем 20-летний опыт работы в ИКТ-секторе. Он был основателем различных стартапов и ряда успешных компаний в области телекоммуникаций. Ф.Аллахвердиев – выпускник двух престижных университетов. Он окончил Бакинский государственный университет и Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова (программа Executive MBA). В настоящее время Ф.Аллахвердиев является генеральным директором ООО “AzerTelecom”. Компания “AzerTelecom” в дополнение к статусам Азербайджана как Энергетических и Транспортный Центр, реализует программу “Azerbaijan Digital Hub”, с целью превращения Азербайджана в Региональный Цифровой Центр. Фуад Аллахвердиев является автором и руководителем программы "Azerbaijan Digital Hub”.

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