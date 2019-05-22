Джавид Гурбанов: Ж/д линия протянется в будущем до Международного аэропорта Гейдар Алиев

22 мая 2019 10:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проезд по железнодорожной ветке Баку-Сабунчи будет стоить 0,50 маната в одном направлении. Об этом сказал председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, сообщает в среду Trend.

По его словам, протяженность маршрута составляет 13,5 км.

«Остановки «Бакиханов», «Кёроглу», «Кешля» и «Нариманов» на этой ветке отстроены заново. Комплекс Сабунчинского железнодорожного вокзала полностью готов к обслуживанию пассажиров», - сказал Гурбанов.

Он добавил, что в будущем железнодорожную линию планируется продолжить до пос. Ахмедли, Зиря, Пираллахи и Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Отметим, что накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса Сабунчинского железнодорожного вокзала, ознакомился с проделанной работой по недавно построенной железнодорожной ветке Баку-пассажирская - Сабунчи.

Напомним, что железная дорога Баку - пассажирская-Сабунчи была отстроена заново на основании распоряжения главы государства от 22 января 2018 года.

Как составная часть проекта полностью реконструирован Сабунчинский железнодорожный вокзал. Общая площадь трехэтажного здания, строительство которого началось в июне прошлого года, составляет 4,1 тысячи квадратных метров.

Модернизация железнодорожной инфраструктуры в Азербайджане в соответствии с международными стандартами – результат осуществляемой главой государства целенаправленной стратегии экономического развития. Эта стратегия превращает Азербайджан в важнейший транспортный узел между Западом и Востоком, Севером и Югом.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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