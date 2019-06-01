В Баку прошла просветительская промоакция на тему детского Интернета

1 июня 2019 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По случаю Международного дня защиты детей, компания ENGINET совместно с оператором мобильной связи Bakcell, провела в субботу в Баку просветительскую промоакцию для детей под названием «BİRLink – Mən Sizin Gələcəyinizəm».

Как сообщает Trend со ссылкой на сообщение компании, промоакция, организованная в рамках проекта «Безопасный Интернет», реализуемого ENGINET и Bakcell, состоялась на территории парков, расположенных в различных частях столицы.

В ходе мероприятия представители ENGINET и Bakcell проинформировали детей и их родителей о вреде Интернета в частности для малолетних пользователей глобальной сети, и рассказали о путях безопасного использования Интернета в целях защиты детей от любой несоответствующей их психике информации в онлайн среде. Было отмечено, что услуга «Фильтрованный детский Интернет», предоставляемая абонентам BİRLink и Bakcell, была создана именно для обеспечения безопасного и полезного времяпровождения детей в сети Интернет, и в настоящее время успешно справляется с задачей оберегания малолетних пользователей от вредного воздействия виртуального пространства.

В завершении, детям, участвующим в промоакции, были вручены различные подарки и просветительские материалы на тему безопасного Интернета.

Следует отметить, что благодаря услуге фильтрованного детского интернета от компании ENGINET, абоненты Bakcell могут обеспечить своих детей возможностью безопасного пользования Интернетом. Так, путем активации пакета «Безопасный Интернет» в любом устройстве (мобильный телефон, планшет, или компьютер) абоненты Bakcell могут защитить своих детей от вредного воздействия нежелательного онлайн-контента.

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