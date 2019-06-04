Азербайджан впервые представлен на крупнейшей транспортной выставке Европы (ФОТО)

4 июня 2019 18:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мюнхенская выставка «Транспорт и логистика» считается крупнейшей экспозицией в Европе и пятой по величине в мире. На выставке, организуемой раз в два года, представлены ведущие мировые компании в области транспорта, логистики, грузоперевозок и высоких технологий. На проходящей четвертого-седьмого июня в центре Messe München выставке, впервые установлен национальный стенд Азербайджана, сообщает во вторник Trend со сслыкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Стенд организован совместными усилиями ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» и Бакинского международного морского торгового порта. Внутри национального стенда представители всех трех компаний информируют гостей выставки о транзитном потенциале Азербайджана, железнодорожных и морских перевозках, возможностях портов страны, потенциале и преимуществах проходящих по территории Азербайджана международных транспортных коридоров и крупных инфраструктурных проектов, в том числе, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Сотрудники вышеназванных компаний также проводят встречи для налаживания сотрудничества, ведут переговоры.

Возглавляемая председателем ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавидом Гурбановым делегация железнодорожников Азербайджана представила свои инновационные продукты, услуги и потенциальные возможности.

Следует отметить, что экспозиция размещена более чем в 10 павильонах и открытых площадках Мюнхенского выставочного центра.

Выставка «Транспорт и логистика» площадью 115 тысяч квадратных метров с приблизительно 2 500 экспонатами из 62 стран, и более 60 000 посетителями из 123 стран, предоставляет возможность ознакомиться со всеми процессами в секторе транспорта и логистики.

Участникам со всего мира предложена обширная конференц-программа, и платформы для обмена информацией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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