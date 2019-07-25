Азербайджан и Израиль расширяют сотрудничество

25 июля 2019 11:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Израиль подписали меморандум о взаимопонимании с целью формирования национальной системы информационного пространства в Азербайджане.

Как сообщает Trend, меморандум был подписан заместителем председателя Государственного комитета по вопросам имущества Рустамом Шахбазовым и президентом компании "Ofek Aerial Photography" Давидом Перетцем.

Израильская сторона будет выступать в качестве консультанта и оказывать поддержку правительству Азербайджана.

Как отметил Перетц, ведется изучения состояния национальной системы в Азербайджане и в дальнейшем, для создания инфраструктуры будет использован опыт передовых стран.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ученые Израиля: жировые клетки делают меланому агрессивной
Израиль 09:23
В Израиле найдена древняя мечеть возрастом в 1200 лет
Израиль 24 июля 10:30
Израильский шекель – одна из самых сильных валют в мире
Израиль 23 июля 09:54
В Азербайджане продолжается приватизация госимущества
Экономика 22 июля 18:44
Нетаньяхум стал самым долгосрочным премьер-министром Израиля
Израиль 22 июля 10:53
Туркменистан развивает сотрудничество с РФ и Израилем в сфере медицины
Туркменистан 22 июля 09:10
Лента новостей
Туркменистан оказывает гуманитарную помощь соседнему Афганистану
Туркменистан 11:13
Узбекистан привлечет кредит у Госбанка Китая
ИКТ 11:10
На востоке Афганистана семь человек погибли при взрыве фугаса
Другие страны 11:10
Иранская провинция рассчитывает на деловое партнерство с Туркменистаном
Бизнес 11:09
TAP объявляет прием документов для участия в первой фазе маркет-теста
Энергетика 11:01
Экс-премьер Турции начал подготовку к созданию новой политической партии
Турция 10:53
Китай запустил два научных спутника при помощи коммерческой ракеты-носителя "Гипербола-1"
Китай 10:46
В трех районах Азербайджана приостановлена подача газа
Общество 10:41
Минэкологии провело мониторинги на бакинском НПЗ (ФОТО)
Общество 10:35