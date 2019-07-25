Азербайджан и Израиль расширяют сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Израиль подписали меморандум о взаимопонимании с целью формирования национальной системы информационного пространства в Азербайджане.

Как сообщает Trend, меморандум был подписан заместителем председателя Государственного комитета по вопросам имущества Рустамом Шахбазовым и президентом компании "Ofek Aerial Photography" Давидом Перетцем.

Израильская сторона будет выступать в качестве консультанта и оказывать поддержку правительству Азербайджана.

Как отметил Перетц, ведется изучения состояния национальной системы в Азербайджане и в дальнейшем, для создания инфраструктуры будет использован опыт передовых стран.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.