В Азербайджане будет запущена национальная система информационного пространства

БАКУ/Trend/- В Азербайджане начата разработка национальной системы информационного пространства, которая будет запущена в составе действующего в стране электронного правительства.

Как передает Trend, об этом заявил в четверг председатель Государственного комитета по вопросам имущества Кярям Гасанов. По его словам, в настоящее время подготовлены основные правила пользования новой базой данных на уровне государственных структур.

"Данная система будет запущена в Азербайджане до конца года. В ней будут собрана широкая база данных, в том числе с охватом географии городов, других населенных пунктов и другие данные. Создание такой системы экономически целесообразно для ускорения процесса перехода к цифровизации и информационному сообществу. В то же время она целесообразна с точки зрения развития инноваций в стране», – отметил Гасанов.

По его словам, в Азербайджане за последние годы в рамках реформ в различных сферах экономики реализуются масштабные проекты. «Мы полагаем, что создание инновативной национальной системы информационного пространств еще больше ускорит процесс интеграции инновационных подходов в стране", сказал глава Госкомимущества. Конечно, при разработке и пуске новой системы Азербайджан намерен воспользоваться опытом зарубежных партнеров, то м числе таких стран, как Корея и Нидерланды.

( Автор: Матанат Насибова)

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