Скоростная сеть 4G оператора Nar уже в Гобустане и Хызы

20 августа 2019 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Обеспечивая население страны высококачественной сетью 4G, Nar продолжает увеличивать количество своих базовых станций, оснащенных технологией 4G. Благодаря базовым станциям LTE, установленным оператором мобильной связи, жители Гобустана и Хызы также получили возможность пользоваться сетью 4G, сообщает Trend со ссылкой на мобильного оператора. В результате работ по улучшению сети почти 55 регионов страны были обеспечены базовыми станциями 4G. Таким образом, за последние три месяца Nar установил более 600 базовых станций 4G и почти 40 базовых станций 3G. В результате, количество базовых станций Nar 4G превысило 2300, а количество базовых станций 3G превысило 2700.

В дополнение к Баку и Апшеронскому полуострову Nar расширяет сеть 4G в регионах, а также в центрах городов и районов. Nar предоставляет услуги мобильной связи даже в самых отдаленных селах Азербайджана. Следует отметить, что 72% пользователей 4G оператора проживают в столице, а 28% - в регионах страны. В настоящее время 97,6% населения страны и 83,6% территории (исключая оккупированные территории) могут пользоваться высокоскоростным интернетом Nar. Оператор мобильной связи обеспечивает более 2,3 миллиона абонентов высокоскоростным интернетом с помощью более 8100 базовых станций.

Отметим, что оператор мобильной связи не только устанавливает новые базовые станции по всей стране, но также постоянно обновляет ранее установленные базовые станции. Кроме того, Nar расширяет емкость сети базовых станций.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Не оставайся без интернета во время дачного сезона с Nar Wi-Fi
Экономика 24 июля 17:55
Nar планирует охватить всю территорию страны сетью 4G
Экономика 17 июля 15:59
Присоединяйся к тарифу CavanNar и получи 10ГБ интернета!
Экономика 15 июля 16:44
Nar поддержит спортсменов с ограниченными возможностями
Общество 21 июня 13:09
Интеллектуалы продолжают бороться за кубок Nar
Экономика 20 июня 13:37
Nar продолжает работы по усовершенствованию сети
ИКТ 25 октября 2017 20:18
Лента новостей
Номинальные доходы населения Азербайджана выросли
Финансы 14:39
В одном из национальных парков Азербайджана произошел пожар (ФОТО)
Происшествия 14:33
Азербайджанская компания разработает новые модели хлебопекарного оборудования
Бизнес 14:32
Самолет Air France Москва — Париж экстренно сел в Люксембурге
Другие страны 14:26
ГЭЦ Азербайджана ввел новшество в связи с результатами экзаменов по приему в вузы
Общество 14:22
Упускаемые из виду факторы, влияющие на рынок нефти и газа
Энергетика 14:15
Греция не получала официального запроса на заход иранского танкера Grace 1 в свой порт
Европа 14:11
"Лукойл" завершил программу buy back
Россия 14:04
Узбекистан и Китай ожидают рост товарооборота до $8 млрд к концу года
Бизнес 14:01