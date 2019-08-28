В Азербайджане растет интерес к соревнованиям стартапов - министерство

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане развивается интерес к стратап-соревнованиям, и в будущем в этот процесс будут вовлечены и другие организации.

Об этом сказал на пресс-конференцииперед открытием международных соревнований Hackathon представитель министерства транспорта, связи и высоких технологий Рашад Азизов, сообщает в среду Trend с мероприятия. По его словам, развитие стартапов также дает возможность развитию информационных технологий.

Напомним, что организатором конкурса AZCLOUD Hackathon 2019 выступила компания AzInTelecom, входящая в систему министерства транспорта, связи и высоких технологий в партнерстве с компаниями R.I.S.K, Azercell, TrendMicro и Bestcomp.

Право на участие в конкурсе получили 20 команд: JetNails, AVANTI, Espresso Team, Code is Life, Sensais Ninjas, Simplify, 24/7, Just amateurs, Binary Beats, CodeRun, bottom text, Salam, Heaps dont lie, 45 minutes, Code Fathers, Good Fellas, Guardians,The Unknowns, Adroit, Novum Juniors.

Отметим, что отбор проводился с первого по 31 июля среди 59 команд, и соревнования пройдут с 28 по 30 августа.

Конкурс Hackathon продлится 48-72 часа, в течение которых команды должны будут разработать и представить решения заданий.

Команда, победившая в конкурсе AZCLOUD Hackathon 2019, получит денежный приз в размере 10 тысяч манатов.

«AZCLOUD Hackathon 2019» состоится на Бакинском олимпийском стадионе. В рамках конкурса, для комфортного выполнения технического задания, каждой команде будут выделены помещения (SkyBox).

Отметим, что в ходе «хакатонов», программисты совместно решают различные задачи и разрабатывают IT-проекты.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @kamala_mammadli

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