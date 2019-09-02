Завершаются ремонтные работы на станции бакинского метро «Хатаи»

2 сентября 2019 11:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершаются ремонтные работы на станции метро «Хатаи», сказал Trend пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По словам пресс-секретаря, на данный момент работы по благоустройству близятся к концу.

Как отметил Мамедов, точная дата открытия станции метро «Хатаи» пока неизвестна.

Напомним, что с 27 сентября прошлого года станция метро «Хатаи» была закрыта на ремонт.

На станции необходимо было заменить три эскалатора, введенных в эксплуатацию в 1968 году, а также намечался капитальный ремонт вестибюля станции.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @kamala_mammadli

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