На выставке-конференции в Будапеште встретились страны-участницы ССТГ (ФОТО)

11 сентября 2019 17:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках международной выставки-конференции ITU Telecom World 2019 в Будапеште состоялась встреча министров по информационно-коммуникационным технологиям Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), сообщает Trend ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

На встрече официальные лица из Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана обсудили текущую ситуацию и перспективы в соответствующих направлениях ИКТ.

Азербайджан представляет делегация министерства транспорта, связи и высоких технологий. В ее состав вошли представители структур министерства, частных компаний и стартапов.

В рамках мероприятия делегация Азербайджан демонстрирует достижения в отечественной сфере ИКТ, инновационные услуги, приложения и решения.

Отметим, что ITU Telecom World продлится до 12 сентября.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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  • На выставке-конференции в Будапеште встретились страны-участницы ССТГ (ФОТО)
  • На выставке-конференции в Будапеште встретились страны-участницы ССТГ (ФОТО)
  • На выставке-конференции в Будапеште встретились страны-участницы ССТГ (ФОТО)
  • На выставке-конференции в Будапеште встретились страны-участницы ССТГ (ФОТО)
  • На выставке-конференции в Будапеште встретились страны-участницы ССТГ (ФОТО)
  • На выставке-конференции в Будапеште встретились страны-участницы ССТГ (ФОТО)
  • На выставке-конференции в Будапеште встретились страны-участницы ССТГ (ФОТО)
  • На выставке-конференции в Будапеште встретились страны-участницы ССТГ (ФОТО)
  • На выставке-конференции в Будапеште встретились страны-участницы ССТГ (ФОТО)
  • На выставке-конференции в Будапеште встретились страны-участницы ССТГ (ФОТО)
  • На выставке-конференции в Будапеште встретились страны-участницы ССТГ (ФОТО)
  • На выставке-конференции в Будапеште встретились страны-участницы ССТГ (ФОТО)
  • На выставке-конференции в Будапеште встретились страны-участницы ССТГ (ФОТО)
  • На выставке-конференции в Будапеште встретились страны-участницы ССТГ (ФОТО)
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