Бюро по обязательному страхованию подготовило анимационные видеоролики

25 сентября 2019 14:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бюро по обязательному страхованию подготовило анимационные видеоролики о цифровизации договора по обязательному страхованию от потери трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, сообщает Trend со ссылкой на бюро.

В видеороликах рассказывается о правилах получения доступа к программному обеспечению по проекту Clip (Compulsory Liability İnsurance Project), составления и подписания контракта о согласии, утверждения предложения и подписания договора.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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