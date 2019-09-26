Завершился тур Cinemobile по регионам Азербайджана, организованный Samsung при поддержке Фонда «Nargis».

Вот и завершился тур передвижного кинотеатра от Samsung по регионам Азербайджана. Совместный проект, осуществленный при поддержке Фонда «Nargis», порадовал маленьких зрителей в преддверии учебного года. В рамках тура передвижной кинотеатр посетил Газах, Гянджу, Загаталу, Губу, Сабирабад и Агдам. Cinemobile подарил детям много незабываемых моментов и положительных эмоций. Дети смогли поиграть в интересные игры, потанцевать, а главное от души повеселиться и набраться сил для предстоящих занятий.

Необходимо отметить, что в каждом регионе с нетерпением ждали долгожданный «кинотеатр на колесах». Зрители заранее собирались в местах проведения киносеансов, а приезд Cinemobile был особенным событием. Перед каждым показом зрителей ожидала специальная развлекательная программа, после которой детям предлагалось посмотреть «добрый мультфильм» - Зверополис. Увлекательный сюжет анимационного фильма, дополнялся главными ценностями нашей жизни – настоящей дружбой, поддержкой близких, а главное победой справедливости. Дети с большим интересом наблюдали за приключениями персонажей, которые, не смотря на различия смогли объединить свои усилия во имя дружбы.

Огромная благодарность Samsung и фонду «Nargis» за незабываемый праздник, который они подарили маленьким зрителям, уверены, что проект оставил незабываемые впечатления и подарил много радости как взрослым, так и детям.

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