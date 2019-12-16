Азербайджанская компания занимается внедрением новой системы Smart parking

16 декабря 2019 17:05 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Азербайджане разрабатывается инновационное аппаратное обеспечение
ИКТ 12 ноября 17:46
Хозяев старых iPhone предупредили о начинающихся с понедельника проблемах
В мире 4 ноября 02:01
GT Solutions предоставит услуги ИКТ Центробанку Азербайджана
ИКТ 29 октября 11:33
Центробанк Азербайджана заключил три контракта с компанией SINAM
ИКТ 29 октября 11:03
Минфин Азербайджана закупил ПО систем безопасности
ИКТ 28 октября 11:16
В Агентстве по интеллектуальной собственности обсуждены вопросы защиты прав на программное обеспечение
Общество 5 сентября 16:59
Лента новостей
В МИД Туркменистана состоялась церемония подписания совместной программы с ООН
Туркменистан 18:00
Нахчыванская фабрика расширяет ассортимент бакалейной продукции
Бизнес 17:56
Узбекистан установил лимит на правительственные кредиты
Бизнес 17:55
Грузооборот порта Поти достиг рекордного уровня в Грузии
Транспорт 17:54
Турал Гянджалиев: Политика дискриминации — проявление многолетней идеологии Армении
Нагорно-карабахский конфликт 17:54
Азербайджанский танцор удостоен гран-при Art Star в России (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 17:47
Renault занимает первое место на автомобильном рынке Турции
Турция 17:44
В Баку сменили школу 6791 учащихся - управление образования
Общество 17:33
В Азербайджане увеличится производство колбасных изделий
Бизнес 17:32