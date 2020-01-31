Первый аудит инновационной деятельности был проведен в ЗАО “AzerGold”

31 января 2020 14:15 (UTC+04:00)

Агентство инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий осуществило первый инновационный аудит в стране. Аудит прошел в ЗАО “AzerGold”.

Согласно договору, заключенному между сторонами в декабре прошлого года, аудиторский персонал начал работу с ознакомления с производственными процессами, бизнес моделями и продуктами ЗАО. Далее аудиторы Агентства инновации провели письменные и устные опросы по инновационным возможностям среди руководящего и ответственного персонала Акционерного Общества.

Следующим этапом аудиторы непосредственно ознакомились с производственной деятельностью Общества, посетив Човдарское предприятие в Дашкесанском районе. Получив всю необходимую информацию и наглядно ознакомившись со всеми производственными процессами, представители агентства провели соответствующие опросы, охватившие такие сферы, как инновативность производственных процессов, эффективность коммуникаций, последовательность технологических процессов и др.

По итогам аудиторских мероприятий в головном офисе ЗАО была проведена встреча, на которой Агентство инноваций представило окончательный отчет по аудиту и высоко оценило деятельность компании и ее инновационный потенциал, а также озвучило свои предложения для еще большей оптимизации некоторых процессов. Отметим, что аудит был проведен согласно международным стандартам оценки научной и технической деятельности.

Проведение первого в стране инновационного аудита в ЗАО “AzerGold” еще больше стимулирует осуществляемые со стороны ЗАО в данном направлении действия, а также способствует улучшению позиций страны по соответствующим индексам в Глобальном Инновационном Рейтинге.

Следует отметить, что Акционерное Общество “AzerGold”, внедряющее в своей деятельности инновативные решения и постоянно совершенствующее данные процессы, использует в производственной деятельности самые современные технологии. Наряду с увеличением эффективности производственных процессов, вопросы охраны здоровья сотрудников, безопасности труда и охраны окружающей среды также являются основными приоритетами ЗАО.

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