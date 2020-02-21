Для повышения кибербезопасности необходимо усиление частного сектора

БАКУ/Trend/ - Мы должны обеспечить усиление частного сектора, если хотим повысить уровень кибербезопаности в стране.

Как сообщает Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной "Неделе кибербезопасности", сказал заведующий отделом развития министерства транспорта, связи и высоких технологий Рашад Азизов.

По его словам, для этого работа должна проводиться в двух направлениях. В первую очередь это поддержка IT компаний, которые занимаются созданием программного обеспечения в области кибербезопасности. Второе важное направление - оказание поддержки стартап проектам.

"На данный момент в инновационных центрах и агентствах имеются готовые стартап проекты. Главной проблемой стартапов является низкая скорость развития и реализации. Как следствие, эти проекты могут заимствоваться другими странами", - отметил Азизов.

По его словам, был случай, когда в Азербайджане был разработан стартап по кибербезопасности, который начал реализовываться в стране, а со временем - поднявшись в статусе, мигрировал в Дубай.

Напомним, что 2-6 марта текущего года в нашей стране пройдет II Международная Неделя кибербезопасности, которая уже второй год организуется министерством транспорта, связи и высоких технологий с целью повышения эффективности взаимодействия в этой области и уровня просвещения.

Автор: Наргиз Исмаилова.