Цифровизация приведет к серьезным преобразованиям в экономике Казахстана

БАКУ/Trend/ - Цифровизация направлена не только на совершенствование одной отрасли или сферы деятельности, но и на серьезные преобразования в экономике и общественной жизни, сказал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Токаев сделал заявление в ходе совещания по реализации государственной программы «Цифровой Казахстан».

В данной связи Токаев напомнил о необходимости создания единой системы мониторинга, объединяющей все государственные органы.

Он подчеркнул, что пока поставленная перед министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности цель по внедрению передовых и современных технологий не достигнута, так как по его мнению, в этой работе не хватает согласованности и скоординированности.

В результате цифровизация в разных ведомствах идет бессистемно, отметил он.

«Применение технологий Big Data, алгоритмов «искусственного интеллекта» позволит создавать базы данных с более высоким уровнем достоверности, выявлять некорректные или устаревшие сведения, выводить из разрозненных сведений целостную и объективную картину. Поэтому правительству следует завершить подключение всех государственных органов и запуск Smart Data Ukimet в кратчайшие сроки», — сказал Токаев.

Он также добавил, что в эпоху информационного «бума» цифровые государственные услуги должны быть интуитивно понятны и доступны даже для непродвинутого пользователя. Кроме того, он указал на необходимость перед запуском тех или иных услуг использовать инструмент «фокус групп», состоящих из разных категорий граждан, для изучения общественного мнения.

В ходе заседания Токаев также поручил правительству разработать комплекс регуляторных и стимулирующих мер по расширению проекта Индустрия 4.0.

«Применение цифровых технологий в системе государственного управления, без всякого сомнения, является ключевым в успехе всей Программы. В этом деле нам нужны кардинальные изменения, следует перевести весь документооборот полностью в электронный формат. Бумажные версии должны быть запрещены», - заявил Токаев.

По мнению Токаевa, необходимо внести соответствующие изменения в законодательные акты, регламенты государственных органов. Правительство, аппараты палат Парламента и другие государственные органы должны принять необходимые меры в этом направлении.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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