Азербайджанская IT-компания является победителем тендеров ВБ по международным проектам

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская IT-компания BestComp Group является победителем тендеров Всемирного банка (ВБ) по международным проектам, сообщает Trend в субботу со ссылкой на компанию.

Согласно информации, речь идет о проекте «Управление государственными финансами, проект модернизации – 2» для министерства финансов Таджикистана общей стоимостью 4,59 миллиона долларов. Он предусматривает создание резервного центра обработки данных, отвечающего требованиям Uptime Institute TIER III, и установку соответствующей IT-инфраструктуры. В первой половине марта текущего года завершилось подписание соответствующего договора между министерством финансов Таджикистана и BestComp Group.

«Это знаменательное событие для сектора ИКТ в Азербайджане. Крупные проекты в области ИКТ, инфраструктуры и цифровые трансформации, проводимые в последние годы в Азербайджане, способствуют повышению технической квалификации и, соответственно, укреплению профессиональных позиций азербайджанских IT-компаний за рубежом. Именно профессиональный подход, опыт и новые знания, приобретенные нами в последние годы, сыграли важную роль в нашей победе в тендерах Всемирного банка в Таджикистане. Эта победа - успешный пример применения знаний и опыта, накопленного в сфере ИКТ Азербайджана, за пределами страны в международных проектах», - сказал председатель Наблюдательного совета Группы компаний Bestcomp Group Рауф Гасанов.

Напомним, что группа компаний BestComp Group, будучи партнером в сфере системной интеграции ИКТ в регионе Закавказья и Центральной Азии ведущих мировых производителей, также представляет услуги профессионального консалтинга, технической и проектной поддержки.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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