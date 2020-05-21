«Лаборатория Касперского» открыла виртуальный доступ к своим сервисам

БАКУ /Trend/ - «Лаборатория Касперского» открыла виртуальный доступ к сервисам своих центров прозрачности и запустила обучающую программу Cyber Capacity Building Program для привития сотрудникам частных и государственных организаций, а также академических институтов навыков оценки уровня безопасности IT-инфраструктуры.

Как сообщили в четверг Trend в официальном представительстве «Лаборатории Касперского» в Азербайджане, данное решение было принято компанией в рамках глобальной инициативы по информационной открытости.

В представительстве сообщили, что на данный момент тренинг можно пройти только в режиме онлайн, однако впоследствии, когда это станет возможным, он будет доступен и в офлайн-формате.

Таким образом, полученные навыки помогут оценить безопасность и целостность сторонних приложений, интегрированных в корпоративные IT-инфраструктуры и сети. Тренинг позволит организациям получить знания, которые они смогут применять, чтобы распознавать риски кибербезопасности, управлять ими и снижать их.

«С тех пор как открылись наши центры прозрачности, мы обрели большой опыт по проведению оценки безопасности продуктов. Это показало нам, что заявления о готовности предоставить исходный код недостаточно. Чтобы воспользоваться всеми возможностями инициативы, нашим партнёрам нужно обладать специфическими знаниями в сфере информационной безопасности. Вот почему мы запускаем специальную обучающую программу. Она позволит организациям, как частным, так и государственным, получить навыки оценки безопасности используемых продуктов и таким образом повысить киберзащиту их собственных корпоративных сетей», — сказал официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане Мушвиг Мамедов.

Для прохождения тренинга необходимы базовые представления о жизненном цикле разработки ПО, программировании и информационной безопасности. Обучающая программа представляет собой вводный курс по оценке безопасности продуктов и моделированию угроз, а также по анализу исходного кода и управлению уязвимостями.

Компания отметила, что участие в пилотной программе абсолютно бесплатно и в третьем квартале 2020 года станет доступно сначала сотрудникам государственных и научных институтов, а затем и представителям частных организаций.

Кроме того, поскольку физический доступ в центры прозрачности сегодня невозможен, «Лаборатория Касперского» открыла удалённый доступ, чтобы доверенные партнёры компании по-прежнему имели возможность знакомиться с её практиками по безопасности и прозрачности, а также продуктами и сервисами.

Эксперты «Лаборатории Касперского» готовы отвечать на вопросы, касающиеся процессов обработки данных и того, как работают продукты, а также демонстрировать онлайн-обзор исходного кода. Подать заявку на участие в виртуальной экскурсии можно на их странице.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili