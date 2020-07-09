Национальный оператор связи Азербайджана модернизирует магистральную сеть на основе новейших технологий

БАКУ/Trend/ - C целью приведения телекоммуникационных услуг в Азербайджане в соответствие с современными мировыми стандартами в магистральной сети начались проекты по реконструкционным работам на основе технологий DWDM/MPLS, сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Как отмечается в сообщении, в рамках проекта в телекоммуникационных узлах устанавливается современное оборудование, прокладываются дополнительные магистральные оптоволоконные линии. За счет реализации проекта объем трафика, передаваемого в регионы, увеличился в несколько раз.

"В настоящее время в сетях четырех регионов проводятся реконструкционные работы на основе проектов по улучшению качества услуг и расширению ассортимента, а на следующем этапе планируется проведение таких работ еще в шести регионах. В зоне обслуживания есть населенные пункты, расположенные в гористой местности, где при прокладке кабельных линий возникают трудности. Для обеспечения доступа к услугам на этих территориях строится сеть с использованием технологий беспроводной связи четвертого поколения", - отмечается в сообщении.

Отметим, что ООО «Азтелеком» в связи с пандемией коронавируса предпринимает превентивные и целенаправленные меры по обеспечению населения бесперебойными и устойчивыми телекоммуникационными услугами, технический персонал работает в усиленном посменном режиме.

ООО «Aztelekom» продолжает в зонах своего обслуживания работы по развертыванию технологии беспроводной связи последнего поколения и обеспечению населения устойчивой связью, высокоскоростным интернетом и другими мультимедийными услугами.

Применяемая при этом технология LTE имеет такие преимущества, как высокая скорость передачи данных и быстрое обеспечение мест со слабой инфраструктурой телекоммуникационными услугами. В последнее время ООО Aztelekom работает над проектом реконструкции сети на основе технологий DWDM (Dense Wavelengt Division Multiplexing) и MPLS (Multiprotocol Label Switching), с целью обеспечения спроса на услуги телекоммуникации, а также предоставления качественных, устойчивых и многоступенчатых услуг связи. В районных центрах Азербайджана установлено соответствующее оборудование, проект планируется запустить в первые месяцы 2020 года, основной целью которого является повышение пропускной способности магистральной сети .

Напомним, что в различных регионах, входящих в сферу охвата Aztelekom, в 2019 году было установлено 23 новых электронных АТС, проведены работы по увеличению количества портов в существующих станциях.

*(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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