Компания Signify реализует проекты в Азербайджане, сотрудничая с рядом компаний

БАКУ/Trend/ - Компания Signify, в сотрудничестве с рядом компаний, реализует проекты в Азербайджане.

Об этом сказал Trend Андрей Захарков, региональный менеджер Signify по Кавказу и Центральной Азии.

По его словам, среди клиентов компании супермаркеты Bravo, в которых были реализованы проекты по внутреннему освещению, включая освещение входных зон.

"Также мы реализовали проекты освещения для Международного автовокзала (автостоянки), Бакинского автовокзала (автостоянка и ремонтная мастерская), Акватического центра (фасад и спортивное освещение), NGA (спортивное освещение в помещении), Борцовской арены (внутреннее освещение), Бакинского аэропорта (фасадное освещение старого аэропорта)", - дополнил он.

Как отметил Захарков, освещение Philips также установлено в торговых центрах "Гянджлик", "Лексус Баку", в музее ковров, в Мечети Гейдара.

Отметим, что Компания Signify, мировой лидер в области освещения, ранее известная как Philips Lighting. Она занимается технологиями освещения для выращивания сельскохозяйственных культур уже более 20 лет, за это время было установлено более семи миллионов "светоточек" по всему миру. Глобальная доля рынка компании составляет примерно 90 процентов, и накопленный опыт как в сфере разработки, так и эксплуатации позволяет предлагать заказчику надежные и эффективные световые решения, обеспечивающие максимальные объемы урожая.

(Автор: Наргиз Исмаилова.)

Twitter:@IsmailovaNargis