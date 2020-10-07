В работе Telegram произошел сбой

Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в ночь на среду в некоторых странах. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Чаще всего о сбоях сообщают пользователи в России, Беларуси и Украине, а также в Италии, Германии и Нидерландах. Большинство (68%) жалуются на невозможность подключиться к серверу, еще 28% сообщают о проблемах с отправкой сообщений. Около 3% пользователей испытывают сложности со входом в мессенджер.