Facebook готовится принять меры для борьбы с дезинформацией на фоне выборов

Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, планирует бороться с распространением ложной информации и возможными проявлениями ненависти в свете предстоящих всеобщих выборов в США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В компании планируют искусственно занижать скорость распространения публикаций, пользующихся большим спросом у пользователей. Кроме того, службы безопасности соцсети будут активнее и менее разборчиво блокировать контент, который потенциально направлен на разжигание ненависти. Ранее, как указывают источники издания, аналогичные инструменты были опробованы в Шри-Ланке и Мьянме.

По сведениям источников издания, применение подобных механизмов позволит пользователям видеть в ленте новостей Facebook меньше дезинформации, призывов к насилию и попыток найти сенсацию там, где ее нет. При этом, как подчеркивает газета, перспектива принятия подобных мер вызывает критику даже у некоторых сотрудников компании, которые считают, что таким образом пользователи лишатся возможности в полной мере принимать участие в политической дискуссии.

В сентябре глава отдела по глобальной политике и коммуникациям соцсети Ник Клегг заявил в интервью газете Financial Times, что Facebook "ограничит распространение контента в социальной сети в случае возникновения беспорядков после ноябрьских президентских выборов в США. По его словам, компания разработала планы на тот случай, если после выборов последуют крупные беспорядки или возникнут "политические дилеммы", связанные с подсчетом голосов. "У нас есть несколько чрезвычайных вариантов, если обстоятельства обернутся хаосом или, что еще хуже, примут насильственный характер", - отметил Клегг, не конкретизировав, какие меры может принять руководство соцсети.

Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Согласно последним оценкам, совокупная ежемесячная аудитория соцсети компании превышает 2,5 млрд пользователей. В компании утверждают, что более 2,89 млрд человек в мире хотя бы раз в месяц пользуются одним из ее сервисов. В этот список включены соцсети Facebook и Instagram, а также приложения WhatsApp и Messenger.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября.