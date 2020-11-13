Состоялась 6-я сессия Комитета UNESCAP по ИКТ, науке, технологиям и инновациям

БАКУ/Trend/ - Состоялась 6-я сессия Комитета по информационно-коммуникационным технологиям, науке, технологиям и инновациям Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

В ходе двухдневного мероприятия были обсуждены вопросы реализации первого этапа (2017-2021 гг.) регионального плана действий UNESCAP для устойчивого транспортного сообщения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также текущие вызовы в этой области, ускорение деятельности по трансформации транспорта для достижения Целей Устойчивого Развития ООН до 2030 года.

На заседании сессии под названием "Устойчивые транспортные связи" выступил представитель Министерства транспорта, связи и высоких технологий Эмиль Ахмедов.

Он подробно рассказал о политике нашей страны по развитию транспортной сферы, осуществляемой деятельности, проектах международного значения, инициатором и участником которых является Азербайджан, и достигнутых достижениях, а также о работе, проделанной в период пандемии в направлении обеспечения устойчивости перевозок в регионе.

Отметим, что во встрече приняли участие представители 53 стран-членов, а также официальные лица секретариата UNESCAP и других международных организаций и структур.

Азербайджан на мероприятии представляли: Министерство транспорта, связи и высоких технологий, ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и ЗАО” Азербайджанские железные дороги".

В заключение был принят итоговый отчет мероприятия. В итоговом документе нашли отражение некоторые рекомендации экономической и социальной комиссии ООН по Азии и Тихому океану для принятия возможных мер по их решению.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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