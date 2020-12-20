Руководитель цифрового торгового хаба Азербайджана о новых возможностях системы

БАКУ/Trend/ - Услуги, предоставляемые через цифровой торговый хаб Азербайджана (Digital Trade Hub of Azerbaijan - DTH), построены на новейшей технологической инфраструктуре с использованием технологий X-Road 6 и 7.

Об этом сообщила Trend руководитель цифрового торгового хаба Масума Талыбова.

По ее словам, применение этих технологий, такими технологически развитыми странами как Эстония, Финляндия и Япония, является одновременно показателем высокой безопасности этих систем и важным для более быстрого и эффективного обмена информацией в будущем международном сотрудничестве.

"В цифровом мире, параллельно с процессом развития электронизации, создаются новые возможности для DTH по расширению своей деятельности в будущем", - сказала Талыбова.

По прогнозам цифрового хаба, цифровизация всех услуг и минимизации физических услуг с течением времени приведет к росту пользователей.

"В настоящее время, согласовано оформление всех необходимых экспортных сертификатов в электронном виде через DTH, и с технической стороны, практически все работы в этом направлении завершены. Планируется интеграция проекта в сервисные системы ряда организаций, по мере завершения электронизации их систем. В то же время, через торговый хаб, планируется привлечение иностранных инвесторов в нашу страну с помощью специально разработанных стимулирующих кампаний", - подчеркнула руководитель проекта.

Напомним, что DTH - это широкая сеть услуг, базирующаяся на функционирующем механизме управления бизнес-процессом и автоматически преобразующая соответствующие задания на осуществление экспортно-импортных операций и решение локальных вопросов в соответствии с торговыми процедурами.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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