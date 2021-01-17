В Азербайджане GPS-устройства применяются в различных сферах предпринимательства

БАКУ /Trend/ - Компания Safezone GPS обеспечивает отслеживание транспортных средств и промышленных объектов Азербайджана в режиме реального времени с помощью GPS-устройств и мониторинга активности, сообщил Trend основатель Safezone Саддам Алескеров.

По его словам, GPS-слежение близится к тому, чтобы стать неотъемлемой частью жизни в современном мире.

"Современный мир требует, чтобы каждый случай разрешался все легче и доступнее. Использование GPS-слежения является преимущественным методом в разрешении каких-либо случаев и увеличивает более эффективное и действенное управление на предприятиях и автостоянках", - сказал он.

Кроме того, Алескеров отметил, что с помощью GPS-устройств можно контролировать в режиме реального времени геолокацию автомобиля, расход топлива, идентификацию водителя (водителю выдается ключ в виде "таблетки" с уникальным кодом, который необходим для активации системы и подтверждения своего присутствия в кабине автомобиля, а также завершения рабочей смены), датчики температуры, управлять ограничением скорости, определять стиль вождения водителя, дистанционную блокировку двигателя и другие эксплуатационные параметры.

"Наши устройства применимы не только на автомобилях, их можно использовать и на других объектах. Например, с помощью GPS-устройства можно контролировать банкоматы, холодильники и склады, недвижимость. В соответствии с рыночными требованиями Азербайджана GPS-слежение за транспортными средствами преобладает с точки зрения количества продаж и применимости", - сказал основатель Safezone.

Отметим, что с целью обеспечения удовлетворенности клиентов и минимизации проблем с обслуживанием компания Safezone GPS импортирует такие устройства в Азербайджан из Литвы.

"Для приведения устройства GPS в полное рабочее состояние нужно получить необходимый сертификат от министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и зарегистрировать IMEI устройства. Оно настраивается в соответствии с требованиями функционирования объекта, на котором будет установлено, и после подключения сим-карты будет готово к использованию. Сим-карта для GPS-устройства предоставляется местным оператором сотовой связи. Устройство слежения постоянно находится в активном состоянии", - сказал Алескеров.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev