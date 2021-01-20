В создании сети 5G в Швеции будут участвовать 4 компании

ИКТ 20 января 2021 05:47 (UTC+04:00)
В создании сети 5G в Швеции будут участвовать 4 компании

Аукцион частот для сетей нового поколения мобильной связи в Швеции прошел всего за один день и определил четырех операторов, которые будут участвовать в создании сети 5G. Об этом сообщает Управления почты и телекоммуникаций страны (PTS), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Тендеры в частотных диапазонах 3,5 ГГц и 2,3 ГГц выиграли компании Hi3G Access, Net4Mobility, Telia Sverige и Teracom. Общая сумма, вырученная от продажи частот, составила 2,3 млрд крон ($250 млн).

"После распределения этих частот появились предпосылки к усилению мощности услуг широкополосной мобильной связи и развитию интернета вещей в Швеции. Распределение станет центральным моментом для развития пятого поколения мобильной связи", - отмечает в сообщении генеральный директор PTS Дан Шёблум.

20 октября в преддверии первых аукционов частот для сетей 5G PTS сообщило о разработке ряда требований к участникам с точки зрения национальной безопасности. Одним из условий участия в них было полное отсутствие продуктов китайской компании Huawei в разворачиваемых новых системах. Компания обжаловала это решение.

В соответствии с законодательством, вступившим в силу 1 января 2020 года, рассмотрение заявлений на участие в тендере было проведено в консультации со шведскими вооруженными силами и полицией безопасности, чтобы гарантировать, что использование радиооборудования в этих диапазонах не причинит вреда безопасности Швеции.

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