MasterCard облегчит использование современных платежных технологий в Грузии

БАКУ / Trend / - Компания MasterCard будет стремиться облегчить использование современных платежных технологий в Грузии.

Об этом Trend сообщил региональный директор MasterCard в Грузии и Центральной Азии Игорь Степанов.

"Использование цифровых технологий станет еще более доступным для туристов, посещающих Грузию, банков-партнеров MasterCard и предприятий",- отметил он.

По словам Степанова, с запуском проекта "Tap on Phone" каждый продавец может превратить свой Android-смартфон в терминал и принимать безналичные платежи, что выводит развитие системы приема на беспрецедентный уровень для страны.

"Кроме того, доступ к платформе MasterCard Tourism Insight был предоставлен грузинской национальной администрации по туризму, что позволяет пользователям проводить инновационный 360-градусный анализ современного путешествия как до, так и после его завершения", - добавил он.

Как отметил Игорь Степанов, MasterCard Tourism Insight объединяет общедоступную поисковую систему и агрегированные тенденции покупок в одну простую в использовании технологию.

(Автор: Тамилла Мамедова Редактор: Наталья Кочнева)