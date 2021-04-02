В Азербайджане не наблюдается нехватки компьютеров и ноутбуков

БАКУ/Trend/ - Агентство инноваций Азербайджана опровергло распространенную в некоторых азербайджанских медиаресурсах информацию о нехватке в стране компьютеров и ноутбуков.

Как сообщили в пятницу Trend в агентстве, резидент Мингечевирского парка высоких технологий HTech Invest успешно продолжает свою деятельность в области производства компьютеров и ноутбуков.

«Информация, распространенная в некоторых медиаресурсах, не соответствуют действительности. Деятельность завода успешно продолжается, и в последнее время мы готовимся к расширению объемов производства», — сказал координатор Агентства инноваций по Мингячевиру Орхан Надиров.

Он подчеркнул, что Агентство инноваций приглашает стартаперов и IT-компании стать резидентами Пираллахинского и Мингячевирского технопарков.

«Резидентство открывает новые возможности получения дохода для компаний и решает многие проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели», — отметил Надиров.

Напомним, что резиденты этих парков освобождены от 18 процентного налога на импорт, от НДС, таможенных пошлин, корпоративного, земельного и налога на имущество.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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