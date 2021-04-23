В Азербайджане женщины играют исключительную роль в развитии технологий - глава Центра

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане женщины играют исключительную роль в развитии таких отраслей, как ИКТ, наука, технологии, инженерия, искусство и математика, сказал глава Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, доктор экономических наук Вюсал Гасымлы в ходе онлайн-мероприятия "Женщины в ИКТ", сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в Азербайджане женщины составляют 81 процент учителей в общеобразовательных заведениях, 77,9 процента - в средних специальных учебных заведениях, 54,8 процента педагогов в высших учебных заведениях. Две трети врачей в Азербайджане - женщины, сказал глава центра.

Он отметил, что женщины составляют 46,4 процента от общего числа учащихся общеобразовательных заведений, 62,4 процента - средних специальных учебных заведений и 48,9 процента студентов вузов.

"В Азербайджане женщины играют исключительную роль и в развитии науки. Женщины составляют 58,1 процента от общего числа научных работников. Кроме того, семь действительных членов Национальной академии наук Азербайджана и 10 членов-корреспондентов - женщины", - подчеркнул Гасымлы.

По его словам, азербайджанские женщины активно участвуют и в социально-экономической жизни страны.

"Доля женщин в общей численности занятого населения, согласно предварительным данным, составляет 48,2 процента, среди госслужащих - 29 процентов, а среди предпринимателей - 21,3 процента. Число женщин-депутатов в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана достигло 18,3 процента от общего числа парламентариев", - добавил он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev