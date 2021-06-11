Payze из Грузии – победитель Visa Everywhere Initiative для региона Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA) в 2021 году

БАКУ/Trend/ - Visa Inc. (NYSE: V) Сегодня Visa объявила победителей в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA) в рамках Visa Everywhere Initiative – глобальной инновационной программы и конкурса для стартапов и финтех-компаний.

Первое место в регионе CEMEA заняла команда Payze из Грузии, которая также выиграла призовой фонд в размере $15,000. Payze выходит в мировой финал, который состоится 14 сентября с призовым фондом в размере $100 000, из которых $50 000 – для абсолютного победителя.

Компания Payze, основанная в 2020 году Георгием Цурцумия и Кахой Гелашвили, является новатором в области финансовых транзакций, помогая предпринимателям в странах СНГ принимать платежи со всего мира посредством единой интеграции. К апрелю 2021 года Payze обслуживала более чем 200 торговых площадок, при этом общий объем транзакций увеличился на 35% по сравнению с предыдущим месяцем.

«Финтех сегодня является ключевым звеном в области инноваций: его гибкость и постоянно адаптирующийся к изменениям подход чрезвычайно важны для традиционных банковских продуктов, поскольку они делают жизнь потребителей проще. Мы гордимся тем, что Visa поддерживает финтех-компании, как раскрывая их потенциал, так и развивая новые бизнес-модели и инновационные решения. Visa Everywhere Initiative стала прекрасной возможностью отыскать лучшие глобальные финтех-компании, которые предлагают действительно инновационные и жизнеспособные продукты, и мы рады, что лучшие из них созданы в нашем регионе. Наши поздравления победителям!» – отметил Евгений Лесняк, старший директор, глава департамента стратегических партнерств, финтеха и совместных проектов в Украине, странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

Также во время регионального финала CEMEA 9 июня была отмечена команда Safepay из Пакистана, которая получила приз зрительских симпатий и приз в размере $10 000.

TechCrunch – ведущее глобальное медиа, специализирующееся в ИТ-индустрии, является сердцем глобальной экосистемы стартапов. Будучи информационным партнером Visa Everywhere Initiative, TechCrunch организовало финалы в регионе CEMEA в формате прямой трансляции. Благодаря постоянной поддержке медиа, финалисты представили онлайн свои решения платежных вызовов будущего экспертной группе судей.

В состав экспертного жюри вошли:

Шерин Абдулла , старший менеджер, DIFC Fintech Hive

, старший менеджер, DIFC Fintech Hive Нил Колдуэлл , старший вице-президент, руководитель отдела продаж и закупок, Visa CEMEA

, старший вице-президент, руководитель отдела продаж и закупок, Visa CEMEA Инес Роша , директор по финансовым продуктам, отдел финансирования и развития малого и среднего бизнеса, ЕБРР

, директор по финансовым продуктам, отдел финансирования и развития малого и среднего бизнеса, ЕБРР Тад Тилахун , старший вице-президент, руководитель отдела продуктов и решений, Visa CEMEA

, старший вице-президент, руководитель отдела продуктов и решений, Visa CEMEA Отто Уильямс , старший вице-президент, руководитель отдела партнерства, инноваций и цифровых решений, Visa CEMEA

, старший вице-президент, руководитель отдела партнерства, инноваций и цифровых решений, Visa CEMEA Рена Зуаби, отдел ценности продукта, инновационные инвестиции, Mubadala

«Победа в Visa Everywhere Initiative – это свидетельство упорной работы, которую проделывает наша команда, и мы очень гордимся этим достижением. Это был увлекательный и в то же время сложный опыт соревнования с лучшими стартапами в регионе, но это также была точка роста для нас как стартапа, который вносит свой вклад в процесс получения и управления онлайн-платежами любой технологической компании или физического лица в регионе СНГ. Мы благодарны Visa за предоставление всем 760 командам в регионе CEMEA этой уникальной возможности и считаем, что инструменты и технологии, которые предлагает Visa, имеют ключевое значение для дальнейшего развития платежной экосистемы», - сказал Гиорги Цурцумия, соучредитель Payze.

Visa Everywhere Initiative помогает инновационным финтех-компаниям в двух направлениях: как программа, она включает их в число стартапов, среди которых наши продуктовые команды по всему миру ищут новые решения; как конкурс, VEI дает им площадку для выступлений перед группой экспертов в сфере платежей, где также можно выиграть призы и привлечь более широкое внимание.

Конкурс предназначен для стартапов и финтех-компаний с качественными продуктами, которые уже представлены на рынке, набирают обороты и нуждаются в дополнительной поддержке от глобального, пользующегося доверием бренда – как Visa – для расширения масштабов.

Всего в региональный финал CEMEA вышли пять компаний. Помимо Payze и Safepay, тремя другими финалистами стали:

Хабтаму Тадессе, основатель и генеральный директор, ArifPay, Эфиопия;

Александр Гришин, Исполнительный директор, Corp.bank, Россия;

Майкл Феми Симеон, соучредитель и генеральный директор, VPD Money, Нигерия.

В этом году основное внимание конкурса направлено на продукты, предлагающие инновационные платежные и коммерческие решения для потребителей и бизнеса. Это включает такие сферы рынка: Стимулирование цифровых услуг и цифровых эмитентов; Цифровая эмиссия; Дополнительные услуги для продавцов и/или потребителей в сфере финансов; Восстановление малого и среднего бизнеса. В целом, более 2000 команд приняло участие в конкурсе.

В мировом финале, который будет транслироваться в прямом эфире на TechCrunch, Payze будет соревноваться с региональными победителями из Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Латинской и Северной Америки.

О Visa Everywhere Initiative

Visa Everywhere Initiative – это глобальная программа открытых инноваций по поддержке стартапов и финтех-компаний с целью решения вызовов будущего в сфере платежей и коммерции, усовершенствования их продуктов и предоставления глобальных решений для обширной сети партнеров Visa. Программа была запущена в США в 2015 году, быстро превратившись в глобальную программу, в которой участвуют более 7000 стартапов. На сегодняшний день стартапы коллективно привлекли более 2,5 млрд долларов инвестиций, программа была запущена на шести континентах и охватила более 100 стран. Для получения дополнительной информации посетите сайт visa.com.