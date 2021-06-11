Payze из Грузии – победитель Visa Everywhere Initiative для региона Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA) в 2021 году

ИКТ 11 июня 2021 11:30 (UTC+04:00)
Payze из Грузии – победитель Visa Everywhere Initiative для региона Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA) в 2021 году

БАКУ/Trend/ - Visa Inc. (NYSE: V) Сегодня Visa объявила победителей в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA) в рамках Visa Everywhere Initiative – глобальной инновационной программы и конкурса для стартапов и финтех-компаний.

Первое место в регионе CEMEA заняла команда Payze из Грузии, которая также выиграла призовой фонд в размере $15,000. Payze выходит в мировой финал, который состоится 14 сентября с призовым фондом в размере $100 000, из которых $50 000 – для абсолютного победителя.

Компания Payze, основанная в 2020 году Георгием Цурцумия и Кахой Гелашвили, является новатором в области финансовых транзакций, помогая предпринимателям в странах СНГ принимать платежи со всего мира посредством единой интеграции. К апрелю 2021 года Payze обслуживала более чем 200 торговых площадок, при этом общий объем транзакций увеличился на 35% по сравнению с предыдущим месяцем.

«Финтех сегодня является ключевым звеном в области инноваций: его гибкость и постоянно адаптирующийся к изменениям подход чрезвычайно важны для традиционных банковских продуктов, поскольку они делают жизнь потребителей проще. Мы гордимся тем, что Visa поддерживает финтех-компании, как раскрывая их потенциал, так и развивая новые бизнес-модели и инновационные решения. Visa Everywhere Initiative стала прекрасной возможностью отыскать лучшие глобальные финтех-компании, которые предлагают действительно инновационные и жизнеспособные продукты, и мы рады, что лучшие из них созданы в нашем регионе. Наши поздравления победителям!» – отметил Евгений Лесняк, старший директор, глава департамента стратегических партнерств, финтеха и совместных проектов в Украине, странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

Также во время регионального финала CEMEA 9 июня была отмечена команда Safepay из Пакистана, которая получила приз зрительских симпатий и приз в размере $10 000.

TechCrunch – ведущее глобальное медиа, специализирующееся в ИТ-индустрии, является сердцем глобальной экосистемы стартапов. Будучи информационным партнером Visa Everywhere Initiative, TechCrunch организовало финалы в регионе CEMEA в формате прямой трансляции. Благодаря постоянной поддержке медиа, финалисты представили онлайн свои решения платежных вызовов будущего экспертной группе судей.

В состав экспертного жюри вошли:

  • Шерин Абдулла, старший менеджер, DIFC Fintech Hive
  • Нил Колдуэлл, старший вице-президент, руководитель отдела продаж и закупок, Visa CEMEA
  • Инес Роша, директор по финансовым продуктам, отдел финансирования и развития малого и среднего бизнеса, ЕБРР
  • Тад Тилахун, старший вице-президент, руководитель отдела продуктов и решений, Visa CEMEA
  • Отто Уильямс, старший вице-президент, руководитель отдела партнерства, инноваций и цифровых решений, Visa CEMEA
  • Рена Зуаби, отдел ценности продукта, инновационные инвестиции, Mubadala

«Победа в Visa Everywhere Initiative – это свидетельство упорной работы, которую проделывает наша команда, и мы очень гордимся этим достижением. Это был увлекательный и в то же время сложный опыт соревнования с лучшими стартапами в регионе, но это также была точка роста для нас как стартапа, который вносит свой вклад в процесс получения и управления онлайн-платежами любой технологической компании или физического лица в регионе СНГ. Мы благодарны Visa за предоставление всем 760 командам в регионе CEMEA этой уникальной возможности и считаем, что инструменты и технологии, которые предлагает Visa, имеют ключевое значение для дальнейшего развития платежной экосистемы», - сказал Гиорги Цурцумия, соучредитель Payze.

Visa Everywhere Initiative помогает инновационным финтех-компаниям в двух направлениях: как программа, она включает их в число стартапов, среди которых наши продуктовые команды по всему миру ищут новые решения; как конкурс, VEI дает им площадку для выступлений перед группой экспертов в сфере платежей, где также можно выиграть призы и привлечь более широкое внимание.

Конкурс предназначен для стартапов и финтех-компаний с качественными продуктами, которые уже представлены на рынке, набирают обороты и нуждаются в дополнительной поддержке от глобального, пользующегося доверием бренда – как Visa – для расширения масштабов.

Всего в региональный финал CEMEA вышли пять компаний. Помимо Payze и Safepay, тремя другими финалистами стали:

  • Хабтаму Тадессе, основатель и генеральный директор, ArifPay, Эфиопия;
  • Александр Гришин, Исполнительный директор, Corp.bank, Россия;
  • Майкл Феми Симеон, соучредитель и генеральный директор, VPD Money, Нигерия.

В этом году основное внимание конкурса направлено на продукты, предлагающие инновационные платежные и коммерческие решения для потребителей и бизнеса. Это включает такие сферы рынка: Стимулирование цифровых услуг и цифровых эмитентов; Цифровая эмиссия; Дополнительные услуги для продавцов и/или потребителей в сфере финансов; Восстановление малого и среднего бизнеса. В целом, более 2000 команд приняло участие в конкурсе.

В мировом финале, который будет транслироваться в прямом эфире на TechCrunch, Payze будет соревноваться с региональными победителями из Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Латинской и Северной Америки.

О Visa Everywhere Initiative

Visa Everywhere Initiative – это глобальная программа открытых инноваций по поддержке стартапов и финтех-компаний с целью решения вызовов будущего в сфере платежей и коммерции, усовершенствования их продуктов и предоставления глобальных решений для обширной сети партнеров Visa. Программа была запущена в США в 2015 году, быстро превратившись в глобальную программу, в которой участвуют более 7000 стартапов. На сегодняшний день стартапы коллективно привлекли более 2,5 млрд долларов инвестиций, программа была запущена на шести континентах и охватила более 100 стран. Для получения дополнительной информации посетите сайт visa.com.

Payze из Грузии – победитель Visa Everywhere Initiative для региона Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA) в 2021 году - Gallery Image
Payze из Грузии – победитель Visa Everywhere Initiative для региона Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA) в 2021 году - Gallery Image
Payze из Грузии – победитель Visa Everywhere Initiative для региона Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA) в 2021 году - Gallery Thumbnail
Payze из Грузии – победитель Visa Everywhere Initiative для региона Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA) в 2021 году - Gallery Thumbnail
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Иран и Таджикистан договорились о подключении электросетей
Иран и Таджикистан договорились о подключении электросетей
Нефть дешевеет на опасениях увеличения поставок из Ирана
Нефть дешевеет на опасениях увеличения поставок из Ирана
В Иране началось строительство ТЭС Сирик
В Иране началось строительство ТЭС Сирик
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Азербайджане вырастет производство жидких углеводородов за счет разработки «Шах Дениз» - ОПЕК Энергетика 11:44
Возбуждено уголовное дело по факту фальсификации медсправок о результатах тестов на COVİD 19 – Генпрокуратура Азербайджана Общество 11:39
Дочерняя компания «Азербайджанских железных дорог» продолжает транспортировку за рубеж карбамида местного производства (ФОТО) Транспорт 11:38
Развитие диалога между TRACECA и Туркменистаном поспособствует укреплению сотрудничества в Евразии Транспорт 11:33
Клубничные плантации фермеров Карабаха – Trend TV Экономика 11:33
Payze из Грузии – победитель Visa Everywhere Initiative для региона Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA) в 2021 году ИКТ 11:30
Началось второе внеочередное заседание парламента Азербайджана Политика 11:06
Первый директор миссии USAID прибыла в Узбекистан Узбекистан 11:03
Обнародован объем валовой продукции сельского хозяйства Казахстана за три года Казахстан 11:00
В Азербайджане кредитование стройсектора выросло наполовину Финансы 11:00
Международные резервы Нацбанка Грузии выросли Финансы 10:59
Приговор гражданину Ливана, обвиняемому в террористической деятельности против Азербайджана, будет объявлен 14 июня (ФОТО) Политика 10:59
Иран и Таджикистан договорились о подключении электросетей Таджикистан 10:52
Туркменистан готов продолжать совместную реализацию инициатив ТРАСЕКА Транспорт 10:51
Музыка рисует, а картина звучит… - воркшоп в Ичери Шехер (ФОТО) Культура 10:50
Азербайджанская нефть продолжает дорожать Финансы 10:46
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Архиепископ Бакинский и Азербайджанский, Высокопреосвященный Александр был искренним, добрым, душевно щедрым человеком (ФОТО) Политика 10:45
Агентство по развитию МСБ Азербайджана организует онлайн-встречи для предпринимателей Бизнес 10:35
В Кыргызстане за 5 месяцев уровень инфляции составил 4,8% Кыргызстан 10:32
Обнародованы поступления в SOFAZ от добычи на 2 нефтяных месторождениях Энергетика 10:32
Дорожная полиция Азербайджана предупреждает о необходимости ношения защитных масок в общественном транспорте Общество 10:26
Освобожденное село Бозлу Лачинского района (ВИДЕО) Общество 10:21
В Азербайджане добыча с нефтяного месторождения «Бинагади» в 2020 году приблизилась к 1 млн баррелей Энергетика 10:17
Золото и серебро в Азербайджане подорожали Финансы 09:57
Эвакуированные из сектора Газа 112 граждан РФ и СНГ вылетели спецбортами МЧС из Каира Россия 09:56
В Армении задержан кандидат в депутаты Армения 09:49
В Азербайджане передано в судебное производство уголовное дело в отношении армянских террористов Общество 09:44
Евро и турецкая лира подорожали к манату Финансы 09:35
Нефть дешевеет на опасениях увеличения поставок из Ирана Экономика 09:29
Сегодня парламент Азербайджана обсудит девять вопросов Политика 09:15
Баку - в тройке самых популярных городов ЕВРО-2020 Общество 09:06
Дефицит бюджета США за 8 месяцев фингода вырос на 9,8% Финансы 08:51
Обнародованы объемы грузоперевозок через турецкий порт Бартин Турция 08:40
Австралия и Великобритания могут подписать новое торговое соглашение после саммита G7 Экономика 08:33
На востоке Турции обнаружено месторождение золота и серебра Турция 08:11
Верхняя палата парламента Японии приняла законопроект о референдуме по конституции Другие страны 08:03
Сегодня стартует групповой этап чемпионата Европы по футболу Общество 07:39
В Иране началось строительство ТЭС Сирик Энергетика 07:20
Франция предоставила Грузии кредит на 483 млн евро на 2021-2023 годы Финансы 07:18
1 120 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане Казахстан 07:16
Банки Кубы перестанут принимать наличные доллары со второй половины июня Финансы 06:55
Великобритания начнет вводить персональные санкции против хакеров-вымогателей ИКТ 06:37
США летом намерены продолжить предоставление вакцин от коронавируса другим странам США 06:18
Лидеры G7 объявят о намерении обеспечить мир 1 млрд доз вакцин от COVID-19 В мире 06:05
Оказание давления на Китай станет ключевой темой в международной повестке саммита G7 Другие страны 05:42
Около 500 тыс. человек в Пуэрто-Рико остались без света из-за аварии на электростанции Другие страны 05:20
Елизавета II устроит прием для лидеров стран G7 в ботаническом саду Корнуолла Европа 04:56
Руководство Toshiba вместе с властями противостояло иностранным акционерам Бизнес 04:33
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Коста-Рики Другие страны 04:11
Главы Минобороны Турции и США обсудили вопросы безопасности Турция 03:26
Меркель поедет на G7, несмотря на вспышку COVID-19 в отеле, где остановились ее охранники Европа 03:08
США продолжат вводить санкции против Венесуэлы и Кубы США 02:45
На английском полуострове Корнуолл начинается саммит Группы семи Европа 02:21
Банк заблокировал платежи Венесуэлы механизму COVAX за вакцины от коронавируса Финансы 01:57
США обеспокоены, что помощь странам может пойти на погашение их долгов перед КНР Финансы 01:39
Педро Кастильо победил на президентских выборах в Перу Другие страны 01:16
В Болгарии погиб пилот пропавшего с радаров истребителя Европа 00:48
Amazon грозит штраф в $425 млн за нарушения в Европе в сфере защиты данных ИКТ 00:26
АБР обсуждает с Туркменистаном развертывание трехлетнего цикла кредитования Финансы 00:01
В 91% новых случаев COVID-19 в Великобритании выявляли штамм из Индии Европа 10 июня 23:51
США надеются, что посол Салливан вернется в Москву в предстоящие недели США 10 июня 23:36
Делегация ВМС Азербайджана провела ряд встреч в Пакистане (ФОТО) Азербайджан 10 июня 23:23
В Баку представлена оригинальная экспозиция устойчивой моды - будущее текстиля (ФОТО) Культура 10 июня 23:14
Скончался архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии РПЦ Александр Ищеин Социум 10 июня 22:56
Макрон намерен обсудить с Эрдоганом ситуацию в Карабахе, Сирии и Ливии Турция 10 июня 22:50
Азербайджан поблагодарил Великобританию за поддержку в разминировании территорий (ФОТО) Политика 10 июня 22:48
Женщина в политике: в Баку состоялся показ фильма "Милада" (ФОТО) Культура 10 июня 22:21
ВС Армении открыли огонь по азербайджанским подразделениям в направлении Кельбаджара - минобороны Политика 10 июня 22:04
В Грузии наблюдается рост индекса цен на жилую недвижимость Бизнес 10 июня 21:49
Турция сократила экспорт электротоваров в Азербайджан Турция 10 июня 21:44
Глобальные продажи по э-коммерции оттесняют мировой розничный рынок Экономика 10 июня 21:43
Порты Турции перевалили более 1 млн тон грузов из Марокко Турция 10 июня 21:15
В Туркменистане приступило к работе Представительство Управления ООН по обслуживанию проектов Туркменистан 10 июня 21:12
Турецкий порт Искендерун перевалил около 20 млн тонн грузов Турция 10 июня 21:10
Турецкий порт Гемлик перевалил около 5 млн тонн грузов Транспорт 10 июня 21:00
Туркменистан и ЮНОПС – новые ориентиры сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития (ФОТО) Туркменистан 10 июня 20:57
Порты Турции приняли около 6 млн тонн грузов из Израиля Турция 10 июня 20:37
Азербайджан увеличил экспорт сахара и кондитерских изделий Бизнес 10 июня 20:34
Увеличился объем грузоперевозок через аэропорт Аднан Мендереса в Измире Турция 10 июня 20:31
Турецкий порт Мерсин перевалил свыше 6 млн тонн грузов Турция 10 июня 20:26
Названо число работников сферы образования в Баку, прошедших вакцинацию Общество 10 июня 20:20
В Азербайджане для участия в «Летней школе» обратилось почти 178 тыс. учеников Общество 10 июня 20:11
В этом в году в азербайджанских школах будет организован последний звонок Общество 10 июня 20:06
Последствия этого учебного года придется долго устранять – Минобразования Азербайджана Общество 10 июня 20:02
Чешское агентство поделилось данными о реализованных в Грузии проектах Бизнес 10 июня 19:57
Турецкий порт Анталья перевалил свыше 1,5 млн тонн грузов Транспорт 10 июня 19:29
В Грузии наблюдается рост экспорта специй Бизнес 10 июня 19:08
В Азербайджане состоялось очередное заседание Координационного штаба (ФОТО) Политика 10 июня 19:04
Мы хотим провести конкурс так, чтобы работа журналистов была оценена по достоинству – руководитель отдела Агентства развития медиа Азербайджана (ИНТЕРВЬЮ) Азербайджан 10 июня 19:00
Азербайджан и Турция провели межмидовские политконсультации Политика 10 июня 19:00
В Азербайджане завершено следствие по уголовному делу в отношении еще 26 членов армянских вооруженных формирований Политика 10 июня 18:49
Каспий обладает огромным потенциалом с точки зрения оффшорной ветроэнергетики – замминистра Энергетика 10 июня 18:43
Азербайджан ускоряет процесс грузовых автоперевозок Транспорт 10 июня 18:43
Германия увеличила импорт цемента из Турции более чем на 20% Бизнес 10 июня 18:38
Турецкий порт Коджаэли перевалил свыше 20 млн тонн грузов Турция 10 июня 18:37
Положительное сальдо торгового баланса Азербайджана превысило $2 млрд Бизнес 10 июня 18:33
Армению нужно привлечь к ответственности за минный террор - азербайджанский депутат Политика 10 июня 18:22
Создать сквозной трекинг движения контейнеров на Хоргосе поручил Президент Казахстана Казахстан 10 июня 18:18
Узбекистан и Таджикистан подписали соглашение о строительстве двух ГЭС на реке Зарафшан Узбекистан 10 июня 18:16
Азербайджан незначительно увеличил импорт стали из Турции Бизнес 10 июня 18:15
Все новости