Япония проведет антимонопольную проверку Apple и Google

Правительство Японии намерено провести проверку деятельности компаний Apple и Google на предмет нарушения антимонопольного законодательства и препятствования честной конкуренции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье газета Nikkei.

По ее сведениям, в этом месяце правительственная комиссия начнет расследование того, как Apple и Google взаимодействуют с японскими производителями смартфонов и программного обеспечения. Предполагается, что американские IT-гиганты используют свое доминирующее положение для сдерживания конкуренции, в том числе вынуждая конкурентов устанавливать их (Apple и Google) инструменты поиска и приложения в качестве стандартного оборудования.

Доля программного обеспечения операционных систем Apple iOS и Google Android на японском рынке достигает 90%. В случае обнаружения каких-либо нарушений или подозрительных транзакций правительство Японии может ужесточить антимонопольное законодательство.