Турция и Азербайджан обменяются опытом в сфере создания "умных городов"
БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан проведут обмен опытом в сфере создания "умных городов".
Об этом сообщил Trend источник в правительстве Турции.
По его словам, две страны продолжат предпринимать шаги по подготовке совместных проектов, связанных с "умными городами".
"Проекты создания "умных городов" планируется реализовать и в освобожденных от оккупации районах Азербайджана", - сказал источник.
(Редактор: Константин Шапиро)
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