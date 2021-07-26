Трансляции, билеты и даже токен: «Лаборатория Касперского» проанализировала основные схемы онлайн-мошенничества в преддверии Олимпиады

ИКТ 26 июля 2021 10:25 (UTC+04:00)
Трансляции, билеты и даже токен: «Лаборатория Касперского» проанализировала основные схемы онлайн-мошенничества в преддверии Олимпиады

В преддверии открытия Олимпийских игр в Токио «Лаборатория Касперского» изучила основные схемы онлайн-мошенничества, связанные с этим важным спортивным событием. В их числе — поддельные сайты с трансляцией соревнований, продажа несуществующих билетов на трибуну без зрителей и даже первый поддельный олимпийский токен.

Онлайн-трансляции

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили ряд фишинговых страниц с предложениями посмотреть онлайн-трансляцию Олимпиады. На некоторых из них требовалось пройти регистрацию. Если пользователь вводил их на поддельном сайте, они уходили злоумышленникам. Кроме того, после заполнения формы пользователя могли обманом заставить скачать вредоносное ПО.

Поддельные билеты

Несмотря на ограничения, введенные в Японии, схемы по продаже офлайн-билетов на соревнования по-прежнему остаются действенными. Также стали появляться фейковые сайты, предлагающие возврат денег за уже купленные билеты.

Олимпийские токены

Ещё одним видом мошенничества стала продажа поддельной виртуальной валюты, которая продвигается как способ поддержать талантливых спортсменов-участников Олимпиады.

Организации, связанные с Олимпиадой

В сети появлялись фишинговые сайты, мимикрирующие под различные официальные организации, связанные с Олимпийскими играми, например под официальный сайт соревнований, а также под страницу Международного олимпийского комитета. Последнюю злоумышленники используют, в частности, для сбора учётных данных пользователей сервисов Microsoft.

Розыгрыши призов

На многих мошеннических сайтах проходят фейковые розыгрыши, приуроченные к Олимпиаде. Например, можно якобы выиграть телевизор, «идеальный для просмотра Олимпийских игр». «Победителем» становится любой пользователь, зашедший на такой ресурс. Чтобы забрать приз, нужно только «оплатить доставку». Именно эти деньги мошенники и рассчитывают выманить у своих потенциальных жертв.

«Злоумышленники всегда используют популярные спортивные события как приманку в своих атаках. Несмотря на то, что в этом году из-за коронавируса в стране проведения Олимпиады были введены ограничения для борьбы с инфекцией, мошенники стараются не упустить своего. Поэтому мы призываем болельщиков быть бдительными и проверять любую информацию, связанную с Олимпийскими играми, которую они встречают в сети», — комментирует Ольга Свистунова, контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

Чтобы защититься от фишинга на тему Олимпиады, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют:

  • прежде чем переходить по ссылкам, внимательно проверять адрес сайта, на который идёт переадресация, саму ссылку и электронную почту отправителя;
  • проверять подлинность сайтов перед тем как вводить на них личные данные и использовать для просмотра Олимпийских игр только официальные страницы;
  • использовать надёжное защитное решение, которое выявляет вредоносные вложения и блокирует фишинговые сайты, такое как Kaspersky Security Cloud.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Армия Израиля подтвердила удар по военной базе ХАМАС в секторе Газа
Армия Израиля подтвердила удар по военной базе ХАМАС в секторе Газа
ВВС Израиля нанесли удары по позициям радикальных группировок в секторе Газа
ВВС Израиля нанесли удары по позициям радикальных группировок в секторе Газа
Король Иордании: среди арабских стран есть интерес к установлению связей с Израилем
Король Иордании: среди арабских стран есть интерес к установлению связей с Израилем
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Консорциум «Хазар» в Туркменистане объявил тендер на приобретение шиберных задвижек Тендеры 10:55
Казахстан незначительно увеличил импорт автомобилей из Турции Транспорт 10:53
ЦБ Азербайджана огласил объем кредитования экономики с начала года Финансы 10:51
Милих Евдаев награжден орденом «Шараф» Политика 10:46
В банках Азербайджана выросло число клиентских счетов Финансы 10:45
Стоимость азербайджанской нефти за минувшую неделю (ОБЗОР) Финансы 10:36
Туркменистан увеличил производство овощей и бахчевых культур Бизнес 10:33
Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 973 новых случаев, 12 летальных исходов Кыргызстан 10:32
Трансляции, билеты и даже токен: «Лаборатория Касперского» проанализировала основные схемы онлайн-мошенничества в преддверии Олимпиады ИКТ 10:25
Эльдар Гулиев награжден орденом "Шараф" Политика 10:12
Объем углеродного налога ЕС для российских компаний превысит €1 млрд Европа 10:10
Армия Израиля подтвердила удар по военной базе ХАМАС в секторе Газа Израиль 10:08
Через терминал в Джейхане отгружено более 110 млн баррелей нефти с АЧГ Энергетика 10:00
Золото в Азербайджане дорожает Финансы 09:59
Узбекистанские железные дороги получили высокоскоростной поезд испанского производства Транспорт 09:57
Начались предварительные исследования в сфере транспортировки водорода по TAP Энергетика 09:54
Евро подорожал к манату Финансы 09:44
Армения должна отказаться от политики эскалации - Нуман Куртулмуш (ФОТО) Политика 09:43
Деятельность разработчиков стартапов в Азербайджане позитивно скажется на развитии экономики - министр ИКТ 09:38
Нефть дешевеет на коронавирусных рисках и опасениях за спрос Энергетика 09:21
Делегация правящей партии Турции посетила Аллеи почетного захоронения и шехидов, а также монумент турецким воинам в Баку (ФОТО) Политика 09:12
Азербайджанский чемпион мира по боксу начал выступление на Олимпиаде -2020 в Токио с победы Общество 09:04
Азербайджано-российские экономические отношения выдержали в 2020 году испытание пандемией и остались в весьма хорошем состоянии – посол РФ Экономика 09:01
Hовый раунд переговоров правительства Афганистана и талибов может пройти в августе Другие страны 08:55
Парламент Вьетнама продлил полномочия Нгуен Суан Фука на посту президента страны Другие страны 08:38
Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировали у берегов Индонезии Другие страны 08:27
В Таджикистан из США доставлены 1,5 миллиона доз вакцины Moderna Таджикистан 08:11
Индекс биржи Гонконга упал на 2,5% на фоне ужесточения контроля регуляторов в КНР Финансы 07:52
Свыше 6,6 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане Казахстан 07:35
Город Санья на Хайнане к октябрю 2022 года создаст передовой центр карантина растений Строительство 07:16
Азербайджанский дзюдоист начал борьбу на Олимпиаде в Токио с победы Спорт 06:59
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Японии Другие страны 06:41
В Гватемале в результате ливней погибли восемь человек Другие страны 06:19
Азербайджанская фехтовальщица прошла в 1/8 финала на Олимпиаде в Токио Спорт 05:55
Три человека погибли в результате серии перестрелок в Сиэтле США 05:39
Азербайджанские позиции в Кельбаджарском направлении подверглись интенсивному обстрелу - минобороны Политика 05:03
Три землетрясения магнитудой до 3,5 произошли рядом с Курильскими островами и Японией Другие страны 04:58
В США за семь дней в инцидентах со стрельбой погибли 430 человек США 04:36
В столицу Туниса ввели правительственные войска Другие страны 04:07
Байден выступит 27 июля перед сотрудниками и руководством разведсообщества США 03:45
В США считают, что масштабы природных пожаров в стране будут расти из-за изменения климата США 03:22
Делегация правящей партии Турции находится с визитом в Азербайджане (ФОТО) Политика 03:15
Парламент Франции поддержал законопроект о мерах по борьбе с эпидемией Европа 02:58
В 35 провинциях Алжира расширили время действия комендантского часа из-за коронавируса Арабские страны 02:35
В небе на юге Норвегии заметили падение большого метеорита Европа 02:12
Лидер республиканцев обвинил Пелоси в предвзятости по расследованию штурма Конгресса США 01:51
Президент Туниса объявил о приостановлении деятельности парламента страны Арабские страны 01:50
ВВС Израиля нанесли удары по позициям радикальных группировок в секторе Газа Израиль 01:27
Власти ЮАР ослабят некоторые меры по борьбе с коронавирусом Другие страны 01:03
В Узбекистане ежемесячно будет производиться до 10 миллионов доз вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC-2001 Узбекистан 00:45
Фернандо Торрес возглавил молодежную команду "Атлетико" Спорт 00:41
США продолжат авиаудары в Афганистане в случае новых наступлений талибов США 00:16
Культурные объекты Испании, Индии внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО В мире 25 июля 23:54
Число жертв ДТП с пассажирским автобусом в Хорватии выросло до 10 Европа 25 июля 23:35
Национальная железная дорога Ирана включенa в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Общество 25 июля 23:31
В парламенте Франции достигли консенсуса по законопроекту о борьбе с коронавирусом Европа 25 июля 23:15
Евростат обнародовал объемы импорта туркменских нефтепродуктов Энергетика 25 июля 22:57
«Expo 2020 Dubai» познакомит мир с иранскими товарами Бизнес 25 июля 22:56
Испанский мотогонщик Мильан погиб после аварии на соревнованиях в возрасте 14 лет Спорт 25 июля 22:52
Движение скоростных поездов остановилось к югу от Парижа из-за провала грунта Европа 25 июля 22:34
В Лондоне из-за ливня подтопило десятки улиц Европа 25 июля 22:13
Глава Минторга США надеется на скорое принятие плана по инфраструктуре на $1,2 трлн Финансы 25 июля 21:53
Президент Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую министром иностранных дел Сербии (ФОТО) Политика 25 июля 21:28
Польша заинтересована в развитии сотрудничества с Грузией в торговле сельхозпродукцией Бизнес 25 июля 21:03
После обрушения моста на юге Китая два человека погибли Другие страны 25 июля 20:59
Сборная США по баскетболу сенсационно проиграла на ОИ впервые за 17 лет Спорт 25 июля 20:39
Курс биткоина резко превысил 34 тысячи долларов Финансы 25 июля 20:25
Король Иордании: среди арабских стран есть интерес к установлению связей с Израилем Арабские страны 25 июля 20:06
Ирано-кубинская вакцина может стать одной из самых лучших в мире - министр Общество 25 июля 19:45
Агрессивная политика Еревана приведет Армению к новым проблемам - Челик Турция 25 июля 19:19
Главный инфекционист США считает, что части привитых нужна третья доза вакцины от ковида США 25 июля 19:11
Генсек ООН призвал страны G20 достичь нулевого уровня выбросов в атмосферу к середине века Другие страны 25 июля 18:42
МОК разрешил спортсменам снимать маски на 30 секунд во время награждения на Играх в Токио Спорт 25 июля 18:26
Исследование минздрава Израиля: 80% вакцинированных не заражают других Израиль 25 июля 18:17
В Душанбе состоится четвертая Центрально-Азиатская Конференция по вопросам изменения климата Таджикистан 25 июля 18:05
Рост ВВП Ирана в прошлом году составил 3,6% Экономика 25 июля 17:57
Азербайджан сократил импорт лекарственных препаратов из Грузии Бизнес 25 июля 17:53
Азербайджанские позиции в Кельбаджарском направлении подверглись обстрелу - минобороны Политика 25 июля 17:37
Сильный тайфун парализовал прибрежные районы Китая Другие страны 25 июля 17:18
Во Франции задержали более 70 участников акций протеста Европа 25 июля 16:54
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 25 июля 16:34
В Азербайджане выявлено 386 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 149 человек Общество 25 июля 16:26
Финишировавшая второй велогонщица по ошибке подумала, что выиграла ОИ Спорт 25 июля 16:04
Приговоренный к казни серийный убийца умер в Калифорнии США 25 июля 15:53
Папа Римский назвал Олимпиаду в Токио сигналом надежды в эпоху пандемии В мире 25 июля 15:31
МИД Финляндии: для решения вопроса по инвестсоглашению Китая и ЕС нет предпосылок Европа 25 июля 15:16
В Азербайджане незначительно сократились грузоперевозки всеми видами транспорта Транспорт 25 июля 14:55
В Грузии произошло второе землетрясение за день Грузия 25 июля 14:47
Государственная миграционная служба обратилась к проживающим в Азербайджане иностранцам и лицам без гражданства Общество 25 июля 14:39
Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла Общество 25 июля 14:28
Американская компания построит фармацевтический завод в Ташкентском регионе Узбекистана Узбекистан 25 июля 14:24
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались более 260 человек Общество 25 июля 14:21
В Румынии семь человек погибли из-за столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса Европа 25 июля 14:01
В Узбекистане с начала года произведено 108,78 тыс. легковых автомобилей Узбекистан 25 июля 13:49
Председатель парламента Турции совершит визит в Азербайджан Политика 25 июля 13:28
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне Политика 25 июля 13:26
Турецкая армия уничтожила 7 террористов на севере Сирии Турция 25 июля 13:23
В России за сутки выявили 24 072 случая заражения коронавирусом Россия 25 июля 12:45
Азербайджан рассматривает продовольственную безопасность как стратегический приоритет - ФАО Бизнес 25 июля 12:42
В Кабуле задержали организатора обстрела президентского дворца Другие страны 25 июля 12:33
Все новости