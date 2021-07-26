Трансляции, билеты и даже токен: «Лаборатория Касперского» проанализировала основные схемы онлайн-мошенничества в преддверии Олимпиады

В преддверии открытия Олимпийских игр в Токио «Лаборатория Касперского» изучила основные схемы онлайн-мошенничества, связанные с этим важным спортивным событием. В их числе — поддельные сайты с трансляцией соревнований, продажа несуществующих билетов на трибуну без зрителей и даже первый поддельный олимпийский токен.

Онлайн-трансляции

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили ряд фишинговых страниц с предложениями посмотреть онлайн-трансляцию Олимпиады. На некоторых из них требовалось пройти регистрацию. Если пользователь вводил их на поддельном сайте, они уходили злоумышленникам. Кроме того, после заполнения формы пользователя могли обманом заставить скачать вредоносное ПО.

Поддельные билеты

Несмотря на ограничения, введенные в Японии, схемы по продаже офлайн-билетов на соревнования по-прежнему остаются действенными. Также стали появляться фейковые сайты, предлагающие возврат денег за уже купленные билеты.

Олимпийские токены

Ещё одним видом мошенничества стала продажа поддельной виртуальной валюты, которая продвигается как способ поддержать талантливых спортсменов-участников Олимпиады.

Организации, связанные с Олимпиадой

В сети появлялись фишинговые сайты, мимикрирующие под различные официальные организации, связанные с Олимпийскими играми, например под официальный сайт соревнований, а также под страницу Международного олимпийского комитета. Последнюю злоумышленники используют, в частности, для сбора учётных данных пользователей сервисов Microsoft.

Розыгрыши призов

На многих мошеннических сайтах проходят фейковые розыгрыши, приуроченные к Олимпиаде. Например, можно якобы выиграть телевизор, «идеальный для просмотра Олимпийских игр». «Победителем» становится любой пользователь, зашедший на такой ресурс. Чтобы забрать приз, нужно только «оплатить доставку». Именно эти деньги мошенники и рассчитывают выманить у своих потенциальных жертв.

«Злоумышленники всегда используют популярные спортивные события как приманку в своих атаках. Несмотря на то, что в этом году из-за коронавируса в стране проведения Олимпиады были введены ограничения для борьбы с инфекцией, мошенники стараются не упустить своего. Поэтому мы призываем болельщиков быть бдительными и проверять любую информацию, связанную с Олимпийскими играми, которую они встречают в сети», — комментирует Ольга Свистунова, контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

Чтобы защититься от фишинга на тему Олимпиады, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: