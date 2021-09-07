Атаки на инфраструктуру, связанную с удаленным доступом, в ближайшее время не прекратятся - эксперт
Лента новостей
Министр образования обратился к населению Азербайджана по поводу обеспечения продолжительности очного обучения
Сумгайытский судебный комплекс отвечает современным требованиям – зампред Пленума Коллегии адвокатов Азербайджана
Катарские компании приглашены инвестировать в проекты на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Завершено следствие по уголовному делу экс-начальника Главного военного контрразведывательного управления упраздненного МНБ Азербайджана
Производство электроэнергии на освобожденных землях Азербайджана будет обеспечено за счет ВИЭ – министр
Более 200 уникальных фотографий – В Госфильмофонде Азербайджана создан личный архивный фонд Шахмара Алекперова (ФОТО)
Не прошедшие вакцинацию учителя в Азербайджане должны представить справку о противопоказании - минобразования
Лица с температурой тела выше 37 градусов в школы пропускаться не будут - минобразования Азербайджана
Пандемия COVID-19 создала основу для приобретения навыков в сфере дистанционного образования – Минобразования Азербайджана
Количество студентов, присутствующих на лекциях в вузах, будет ограничено - минобразования Азербайджана
Названа причина, по которой очные занятия в учебных заведениях Азербайджана начнутся на неделю позже
Президент Ильхам Алиев: Необходимо серьезно изучить просчеты, допущенные в области спорта, провести серьезный анализ
Минобразования Азербайджана провел брифинг по вопросу организации занятий в школах и вузах (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Фарида Гайыбова в связи с назначением его министром молодежи и спорта (ВИДЕО)
Завершены съемки фильма о турецкой журналистке, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны (ФОТО)