Bakcell и «ASAN Məktub» поздравили детей по случаю нового учебного года (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Bakcell и организация «Волонтеры ASAN» поздравили детей ветеранов войны и детей из малообеспеченных семей, проживающих в городе Гянджа, с началом нового учебного года. Основная цель данной инициативы - подарить радость детям из уязвимых групп населения, а также повысить уровень социальной ответственности и заботы в обществе.

В результате этой акции, проведенной в рамках социального проекта «ASAN Məktub» (Письмо ASAN), 24 школьника, оставившие свои письма на сайте www.asanmektub.az, получили в подарок школьные принадлежности от Bakcell.

Долгосрочное сотрудничество позволило Bakcell и «ASAN Məktub» осуществить множество проектов и предоставило еще больше возможностей для исполнения праздничных желаний детей.

Мобильная связь для этого социального проекта также предоставляется компанией Bakcell.

Bakcell принимает активное участие в проектах, направленных на помощь детям, нуждающимся в особой заботе и детям, принадлежащим к уязвимым группам населения, а также предоставление им равных прав и возможностей для инклюзивного образования.