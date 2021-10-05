Сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp длится уже около шести часов

Пользователи интернета на протяжении уже около шести часов испытывают проблемы с работой социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Сервисы не работают примерно с 19:13 по бакинскому времени во всех странах, в том числе в Азербайджане.

В администрации США заявили, что отслеживают ситуацию.

"Мы осведомлены (о проблеме - ИФ) и следим за ней", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

Представители компаний в свою очередь извинились за неполадки и заверили, что работают над их устранением.

"Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной работе, мы приносим свои извинения за неудобства", - говорится в сообщении, распространенном аккаунтом Facebook в твиттере.

Аккаунты Instagram и WhatsApp в твиттере опубликовали похожие сообщения.