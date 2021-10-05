На фоне сбоя соцсетей Facebook, Instagram и WhatsApp активизировались злоумышленники - "Лаборатория Касперского"

БАКУ /Trend/ - На фоне технического сбоя социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp, который произошел четвертого октября, активизировались злоумышленники.

Об этом сказал во вторник Trend официальный представитель "Лаборатории Касперского" в Азербайджане Мушвиг Мамедов.

По его словам, они публикуют объявления о продаже базы, спекулируя фактом сбоя, и пытаются выдать собранные данные за утечку.

"Очень может быть, что у некоторых из них никакой базы нет вообще, они просто пытаются обмануть тех, кто хочет купить эту базу", - заявил Мушвиг Мамедов.

Кроме того, он сообщил, что "Лаборатория Касперского" не имеет данных о том, что трудности с доступом ко многим сервисам этих соцсетей могли быть связаны с кибератаками.

"У нас нет каких-либо доказательств взлома и кражи учетных данных пользователей Facebook. Информация о продаже данных 1,5 миллиарда пользователей соцсети появилась на форуме в даркнете еще 22 сентября. Вероятно, это не результат взлома, а так называемый парсинг - процесс автоматического сбора данных и их структурирования. Единственное, что делает эти данные более интересными, - привязка профиля пользователя к телефону (это уже не общедоступная информация). Насколько нам известно, такая привязка была получена в результате функциональности в API (средство для интеграции приложений) Facebook, которая позволяла перебирать телефонные номера и получать информацию о привязанном к нему профилю. Однако Facebook внес исправления в API, сейчас такой возможности перебора нет", - подчеркнул официальный представитель "Лаборатории Касперского" в Азербайджане Мушвиг Мамедов.

Однако в сообщении команды инженеров Facebook в связи с причинами сбоя говорится, что конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь. Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи центров обработки данных, что привело к тому, что службы перестали работать.

Напомним, что в социальных сетях Facebook и Instagram, а также мессенджере WhatsApp четвертого октября произошел масштабный сбой. Помимо мобильных приложений этих соцсетей, не работали и веб-версии.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

Twitter: agdzhaev