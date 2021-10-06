В Азербайджане выросла скорость передачи данных по мобильной сети
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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан планирует работать с ЕС для расширения географии поставок своего газа
В Высшем военном училище имени Гейдара Алиева прошел концерт, посвященный Международному дню учителя (ФОТО)
Увеличение импорта через «Южный газовый коридор» сделает Европу менее уязвимой в случае перебоев с поставками - ARERA
Совершенствуется деятельность Центрального командного пункта и Центра управления спутниковой связью ВВС Азербайджана (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного главы представительства ЕС в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане доля полностью вакцинированных от COVID-19 граждан превышает среднемировой показатель - ВБ
Рай для книголюбов! Состоялось торжественное открытие Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
Есть огромный потенциал для финансирования сферы "зеленых технологий" Азербайджана - резидент-представитель ПРООН
Производство в ненефтяном секторе Азербайджана превысит $2 млрд до конца года – Микаил Джаббаров (ФОТО)
Испокон веков в Азербайджане формировались традиции мультикультурализма и толерантности - главный раввин Бакинской религиозной общины европейских евреев
Бакинская высшая школа нефти и Швейцарский университет UBIS подписали контракт по двойным дипломам (ФОТО)
В Азербайджане члены семей сменивших место службы сотрудников прокуратуры получили право на денежную компенсацию
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу «Первый Канал» России от 6 октября 2020 года (ФОТО)