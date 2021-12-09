В период 44-дневной войны фокус внешних кибератак в основном был сосредоточен на Центробанке Азербайджана - CERT

БАКУ /Trend/ - В период 44-дневной войны фокус внешних кибератак в основном был сосредоточен на Центробанке Азербайджана (ЦБА). Также предпринимались кибератаки и на банковские структуры Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг руководитель отдела IT-безопасности Государственной службы специальной связи и информационной безопасности - Центра по борьбе с компьютерными инцидентами (CERT) Азербайджана Турал Мамедов на V Международном банковском форуме в Баку.

"Все эти киберугрозы были успешно устранены, и никаких сбоев в системах ЦБА и азербайджанских банков не произошло. Кроме того, против нас велись DDoS-атаки. Они были нами заблокированы. Кроме того, была активирована система, предотвращающая этот вид кибератак. Также армянские злоумышленники совершали фишинг-атаки. Так, осуществлялась рассылка писем от имени руководства банков и Ассоциации банков Азербайджана. Наша служба вела мониторинг всех этих правонарушений, и информация о них передавалась в специальные отделы. Также была распространена фейковая информация о якобы взломе и получении данных азербайджанских банков и госструктур, которую мы опровергли", - отметил Мамедов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)