CERT Азербайджана с начала года расширил информирование населения о случаях кибермошенничества

БАКУ /Trend/ - С начала 2021 года Центр по борьбе с компьютерными инцидентами (CERT) Азербайджана на 40 процентов расширил информирование населения о случаях кибермошенничества.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник руководитель отдела IT-безопасности Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (CERT) Турал Мамедов на онлайн-конференции на тему «Кибермошенничество в Азербайджане в период пандемии»

По его словам, это связано с более широким применением в Азербайджане безналичных платежей, из-за чего выросло количество кибератак мошенников.

"С начала года CERT Азербайджана на 40 процентов расширил информирование населения о случаях кибермошенничества и способах защиты от него. За последние два месяца, воспользовавшись актуальностью темы пандемии коронавируса, мошенники осуществили рассылку электронных писем с вредоносными ссылками на азербайджанском языке. К сожалению, мы видим рост киберугроз с использованием азербайджанского языка, что свидетельствует о необходимости расширения просвещения населения в сфере информационных технологий", - сказал Мамедов.

Глава отдела также сообщил, что с целью расширения просвещения населения об актуальности киберугроз в Азербайджане была запущена онлайн-платформа blacklist.gov.az, где размещена информация о копиях сайтов госструктур, банков и других учреждений Азербайджана, а также ссылки на них. Также была запущена совместная с Центром развития электронного правительства Азербайджана соответствующая платформа для просвещения граждан и госструктур в сфере IT.

Отметим, что 87 процентов населения Азербайджан являются активными интернет-пользователями.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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