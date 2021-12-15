Azercell отмечает четверть века на рынке Азербайджана!

Выбор более 5 миллионов абонентов ООО «Azercell Telekom», отмечает 25-летие со дня своего основания. Создание Azercell в 1996 году стало частью широкомасштабных и эффективных реформ, осуществленных под руководством Общенационального лидера Гейдара Алиева во вновь обретшем независимость Азербайджане. Общенациональный лидер Гейдар Алиев, поддержавший развитие телекоммуникационной отрасли в стране, принял участие в церемонии открытия Azercell. Мы очень гордимся тем, что Великий лидер протестировал технологию GSM и ответил на первый звонок, сделанный в сети Azercell.

За четверть века своей деятельности компания укрепляла позиции лидера на рынке мобильной связи Азербайджана, постоянно предоставляя своим абонентам передовые решения, качественные, инновационные и доступные услуги связи. Azercell первым в Азербайджане внедрил технологию GSM, круглосуточный call-центр, систему предоплаты SimSim, услуги M2M, технологию 4G, Azercell Экспресс, мобильные и онлайн-услуги по обслуживанию абонентов, а также протестировал первую пилотную сеть 5G.

Azercell является крупнейшим налогоплательщиком ненефтяного сектора Азербайджана. За последние два десятилетия мобильный оператор внес в государственный бюджет более 2 млрд. манатов, вложил в развитие телекоммуникаций более 1,7 млрд. долларов и потратил на социальные проекты более 22 млн. долларов.

Одними из 5 национальных приоритетов, определенных Распоряжением Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева от 2 февраля 2021 года, являются развитие конкурентоспособного человеческого капитала и создание пространства для современных инноваций. Сегодня Azercell уверенно движется к новой цифровой эре, расширяя свою сеть по всей стране, исследуя и создавая современные цифровые сервисы, а также предлагая рынку передовые коммуникационные решения. Это отражено в обновленной корпоративной стратегии Azercell, направленной на предвосхищение потребностей и соответствие растущим запросам как частных, так и бизнес клиентов.

«Мы живем в полное вызовов и одновременно полное разнообразных ожиданий время. Процессы технологических разработок неуклонно ускоряются, а наши потребители становятся все более технологически подкованными. Наша новая цель такова: «Упрощаем доступ, расширяем возможности!». Мы должны постоянно учиться, совершенствоваться, бросать вызов самим себе, осознавать наше влияние на общество и усердно работать, чтобы соответствовать растущим требованиям наших клиентов, прогнозировать и даже превосходить их ожидания, а также быть интегрированными в их жизнь в режиме 24/7. Вот что нужно для успеха в текущих рыночных условиях и в период роста!», - отметила президент ООО «Azercell Telecom» Зарина Зейналова, представляя новые цели компании.

25 лет - это важная веха, которая сегодня побуждает Azercell переосмыслить перспективы и представить новую платформу бренда, нацеленную на удовлетворение и прогнозирование требований эпохи высоких технологий. Новый слоган бренда Azercell - «Sənə yaxın gələcək» / «Будущее ближе к тебе». Новая коммуникационная концепция была разработана на основе повседневных историй из жизни азербайджанской семьи и показывает, как современные цифровые и коммуникационные решения становятся более доступными и близкими потребителям, помогая им в дальнейшем повышать качество и безопасность своей жизни.

Отмечая 25-летие и обновление бренда, Azercell благодарит своих абонентов за сделанный выбор и оказанное доверие на протяжении всех этих лет. В знак благодарности, в течение юбилейного месяца с 15 декабря 2021 года по 15 января 2022 года, все абоненты Azercell получат личные SMS-сообщения от компании с предложением принять в подарок специальные бонусы на свой выбор. В качестве бонусов абоненты смогут выбрать бесплатные интернет или голосовые пакеты. В дополнение к этому, с 25 декабря 2021 года по 25 января 2022 года Azercell также будет предоставлять бесплатный доступ к мультимедийным сервисам, таким как ivi, BluTV, NNTV, SberZvuk, Bookmate и Busuu, что позволит пользователям смотреть свои любимые фильмы, телепередачи и шоу, слушать музыку, читать книги и улучшать навыки владения иностранными языками на своих смартфонах. Конечно же, юбилейный месяц будет насыщен конкурсами в социальных сетях. Приглашаем всех абонентов развлечься и получить шанс выиграть ценные подарки!

Чтобы принять участие в праздновании 25-летия и быть в курсе последних новостей компании, Azercell приглашает своих подписчиков следить за его аккаунтами в социальных сетях:

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