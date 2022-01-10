В Азербайджане прекращено наземное вещание телеканала TRT-1

ИКТ 10 января 2022 14:56 (UTC+04:00)
В Азербайджане прекращено наземное вещание телеканала TRT-1

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане прекращено наземное вещание телевизионного канала TRT-1 сказали в понедельник Trend в производственном объединении (ПО) "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" (Телерадио).

По данным ПО, между азербайджанским Телерадио и представительством в Азербайджане дирекции радиотелевизионной корпорации Турции истек срок действия контракта на вещание канала TRT-1.

"Турецкая сторона не стала продлевать срок службы контракта, в связи прекращено наземное вещание канала TRT-1", - сказали в ПО "Телерадио".

Было отмечено, что данный канал на территории Азербайджана можно продолжить смотреть с помощью спутниковых сетей и интернета.

Отметим, что с пятого января 2022 года Производственным объединением «Телерадио» прекращено наземное вещание телевизионного канала TRT-1 на территории Азербайджана.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev

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